Dünyanın ilk saf altından üretilen banka kartı!

İngiltere Darphanesi, dünyanın ilk saf altından yapılan banka kartının üretildiğini duyurdu. Bu ayrıcalıklı karta sahip olmak isteyenlerin 18 bin 750 pound (135 bin 321 TL) ödemesi gerekiyor.

İngiltere Darphanesi, dünyanın ilk saf altından yapılan banka kartının üretildiğini duyurdu. İngiltere Darphanesi'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, 18 ayar altından üretilen banka kartının, "lükse değer verenler" için öngörüldüğü kaydedildi.

İngiltere Darphanesi CEO'su Anne Jessopp, Master Card uluslararası ödeme sistemi ve Accomplish Financial şirketiyle ortaklaşa geliştirilen banka kartının piyasaya sürülmesinin, "eşsiz ve lüks ödeme araçlarına artan tüketici talebinden" kaynaklandığını ifade etti.

Böyle bir karta sahip olmak isteyenlerin 18 bin 750 pound (23 bin dolar, 135 bin 321 TL) gözden çıkarmaları gerekecek.