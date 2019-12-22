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Dünyanın İlk Yüzen Nükleer Güç Santrali Faaliyete Geçti

22 Aralık 2019 Pazar 17:37
Dünyanın İlk Yüzen Nükleer Güç Santrali Faaliyete Geçti

Rusya'nın 11. nükleer santrali ve kuzey kutup bölgesindeki üçüncü santral olma özelliği taşıyan Akademik Lomonosov, bugün faaliyete geçti. Yüzen santral, hiçbir eleştiriye kulak asmadan güç üretmeye başladı.

Dünyanın ilk yüzen nükleer güç santrali bugün faaliyetlerine başladı. Rusya’nın uzak köşelerinde gelen tüm eleştirilere ve çevre aktivistlerine rağmen gemiye konan nükleer güç santrali güç üretmeye başladı. Bu yüzen santral, Rusya’nın bütün askeri ve sivil nükleer faaliyetlerini yürüten Rosatom’un son ürünüydü.

Akademik Lomonosov adı verilen yüzen santral, eylül ayında Rusya’nın en kuzey kenti Pevek’e ulaşmıştı. Bu kente olan yolculuk kısa bir yolculuk değildi. Arktik sularında gerçekleşen 5.000 kilometrelik yolculuğun 3 haftada tamamlanması sonucunda ulaşılmıştı.

Rusya'nın 11. nükleer santrali ve kuzey kutup bölgesindeki üçüncü santral olma özelliği taşıyan Akademik Lomonosov, bugün faaliyete geçti. Yüzen santral, hiçbir eleştiriye kulak asmadan güç üretmeye başladı.

Dünyanın ilk yüzen nükleer güç santrali bugün faaliyetlerine başladı. Rusya’nın uzak köşelerinde gelen tüm eleştirilere ve çevre aktivistlerine rağmen gemiye konan nükleer güç santrali güç üretmeye başladı. Bu yüzen santral, Rusya’nın bütün askeri ve sivil nükleer faaliyetlerini yürüten Rosatom’un son ürünüydü.

Akademik Lomonosov adı verilen yüzen santral, eylül ayında Rusya’nın en kuzey kenti Pevek’e ulaşmıştı. Bu kente olan yolculuk kısa bir yolculuk değildi. Arktik sularında gerçekleşen 5.000 kilometrelik yolculuğun 3 haftada tamamlanması sonucunda ulaşılmıştı.

Akademik Lomonosov nükleer santralinin 2020 yılından itibaren ticari operasyonlara gireceği açıklandı. Rosatom, bu santralin Rusya’nın 11. nükleer güç santrali olmasıyla birlikte dünyanın kuzey kutup bölgesindeki üçüncü santral olma ünvanını da elinde taşıdığını söyledi.

Santralde bulunan 35 megawatt’lık iki reaktör, Chukotka özerk bölgesindeki eski nükleer santral ile birlikte kömürle çalışan santralin de yerini alacak. Barents Observer’ın haberine göre bölgede bulunan eski nükleer santralin dört reaktörü devre dışı bırakıldı.

Anahtar Kelimeler:
Nükleer Güç Santrali
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