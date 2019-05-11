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Dünyanın kaynağını tükettik

Dünya Doğayı Koruma Vakfı ve Küresel Ayak İzi Ağı’nın yayınladığı rapora göre, dün itibarıyla bu yılın doğal kaynaklarını tamamen tükettik. 2019 yılı için 2.8 Dünya’ya daha ihtiyaç var.

11 Mayıs 2019 Cumartesi 10:41
Dünyanın kaynağını tükettik
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Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) ve Küresel Ayak İzi Ağı’nın, AB ülkelerindeki tüketim hızını baz alarak hazırladığı araştırmaya göre, Dünya’nın sunduğu yıllık doğal kaynaklar dün itibarıyla tükendi. Bu, insanoğlunun kendisine sunulan yıllık doğal kaynak hakkını 7 ay öncesinden bitirdiği ve 2019’u tamamlayabilmek için 2.8 dünyaya daha ihtiyacı olduğunu gösteriyor.

YÜZDE 20’SİNİ AB KULLANDI

Avrupalıların kıtanın doğal ekosisteminin sunduğundan iki kat daha fazla kaynak tükettiğine dikkat çekilen raporda, yeryüzü nüfusunun yüzde 7’sini teşkil eden AB ülkelerinin, gezegenimizin kapasitesinin yüzde 20’sini kullandığı kaydedildi. AB’ye üye ülkeler arasında doğal kaynaklarını en hızlı tüketen ülkelerin başında Lüksemburg geliyor. Lüksemburg 2019 yılı doğal kaynak rezervini 16 Şubat tarihinde tüketirken, Almanya bu yıla ait kaynaklarını 3 Mayıs’ta tüketti.

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EYLEMLERE DESTEK

WWF, dünya genelinde yüz binlerce öğrencinin iklim değişikliğine karşı harekete geçmeyen hükümetleri protesto amacıyla düzenlediği ‘Gelecek için Cumalar’ eylemlerini desteklediğini ve yaşam kaynaklarının korunması konusunun bir an önce Avrupa siyasetinin gündemine alması gerektiğini belirtti.

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