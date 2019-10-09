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Dünyanın konuştuğu bilim adamı açıkladı, 30 yıl verdi

Bu yıl Nobel Fizik Ödülü'nü kazanan üç isimden biri olan bilim adamı Didier Queloz, insanlığın 30 yıl içerisinde dünya dışı yaşamı keşfedeceği öngörüsünde bulundu.

09 Ekim 2019 Çarşamba 12:22
Dünyanın konuştuğu bilim adamı açıkladı, 30 yıl verdi

Güneş sistemi dışındaki bir gezegenin, güneş benzeri yıldızın yörüngesine girmesine ilişkin keşifleri nedeniyle ödüle layık bulunan İsviçreli gök bilimci, uzaylıların varlığına “inandığını” söyledi.

Londra’da konuşan Queloz, “Evrende yaşayan tek varlığın biz olduğumuza inanmıyorum. Çok fazla gezegen var, çok fazla yıldız var ve kimya evrenseldir. Hayatı beraberinde getiren kimya her yerde olmak zorunda” dedi.

İngiltere’de bulunan Cambridge Üniversitesi’nde çalışan Dr. Queloz, insanların 30 yıl içerisinde dünya dışı yaşamı keşfedeceği tahmininde bulundu.

100’ü aşkın gök cismine adını veren akademisyen, dünya dışı hayatı belirleyebilecek bir makinenin bu zaman dilimi içerisinde yapılmasının gerçekçi olduğunu ifade etti.

İngiliz The Telegraph gazetesine konuşan Dr. Queloz, “Astrofizikte yeni bir pencere açtık. Bizimki gibi güneş sistemlerinin etrafında dönen başkaca gezegenler olduğunu gösterdik” dedi.

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BilimHaberKKTC
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Vatandaş 2019-10-09 13:11:37

30 yıla kalmaz bence

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