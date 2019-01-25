Dünyanın konuştuğu kaçış

El Chapo için çalışan eski çete üyesi Damaso Lopez Nunez, Chapo'nun 2015 yılında hapishaneden kaçış planının detaylarını anlattı. El Chapo'nun sağ kolu olarak bilinen Damaso Lopez Nunez'in anlattıkları şoke etti. Damaso Lopez Nunez'in anlattıklarına göre 61 yaşındaki El Chapo'nun 29 yaşındaki eşi Emma Coronel Aispuro da, El Chapo'nun kaçmasını sağlayan 1 km'den uzun tünelin açılması planına yardımcı olan kişilerden biriydi. El Chapo için çalışan Nunez, El Chapo'nun ikiz kızlarının annesi olan Aispuro'nun, Chapo'nun oğulları ile mesajlaşmasını sağladığını ve iletişim için bir tür kurye görevi gördüğünü öne sürdü. Nunez ayrıca Aispuro'nun eşinin Meksika'da tutulduğu hapishane yakınlarında bir ev satın aldığını ve Chapo'ya hapishanede bir GPS cihazı vererek tüneller için koordinatları belirlemede yardımcı olduğunu söyledi. Nunez, El Chapo'ya yardım eden kişilerin Meksikalı karteli Altiplano Hapishanesi'ne geri göndermesi için yüksek rütbeli bir hapishane sorumlusuna 2 milyon dolar ödeme yaptığını fakat Chapo'nun hiçbir zaman Altiplano'ya geri dönmediğini belirtti. El Chapo'nun eşi Aispuro, iddiaların sıralandığı o anlarda mahkeme salonunda olmasına rağmen herhangi bir tepki vermedi.