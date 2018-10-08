Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
95680
ALTIN
234.520
DOLAR
6.1425
STERLİN
8.0040
EURO
7.0431
40 farklı hastalığa karşı etkili müthiş karışım!
40 farklı hastalığa karşı etkili...
NASA'dan Uyarı: Uzay Çağının Rekor Soğuklarına Hazır Olun
NASA'dan Uyarı
Instagram değişti! İşte yeni gelen özellik
Instagram değişti!
Nokia 7.1 tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı
Nokia 7.1 tanıtıldı! İşte özellikleri...
Gök bilimciler Güneş Sistemi dışında uydu keşfetti
Güneş Sistemi dışında uydu keşfedildi

Dünyanın konuştuğu olayda oklar ona çevrildi… Banksy ifşa mı oldu?

Dünyaca ünlü sokak sanatçısı Banksy yine sıra dışı bir eylemle gündemde. Daha önceden yerleştirdiği bir düzenekle açık artırmadaki eserini parçalara ayıran sanatçının kimliği yıllardır gizemini koruyor. Ancak satış sırasındaki bir görüntü Banksy'nin gerçek kimliğiyle ilgili tartışmaları yeniden alevlendirdi.

08 Ekim 2018 Pazartesi 16:49
Dünyanın konuştuğu olayda oklar ona çevrildi… Banksy ifşa mı oldu?

İngiliz müzayede evi Sotheby's'in Londra'da gerçekleşen açık artırmasında akıl almaz bir olay yaşandı… Kimliği yıllardan beri gizemini koruyan sanatçının Balonlu Kız isimli sanat eseri cuma günü açık artırmaya çıktı.

Kıyasıya geçen açık artırma sonucunda bir koleksiyoner yaklaşık 1 milyon İngiliz poundu  (7.6 milyon TL) karşılığında eseri satın aldı.

Müzayede evi tarafından satış resmen doğrulandığı sırada onlarca koleksiyonerin önünde beklenmedik bir olay yaşandı. Eserinin bulunduğu çerçeveden bir ses gelirken, kısa bir süre sonra eser parçalara ayrılarak çerçevenin altından geçti. Salondakiler telefonlarıyla yaşananları kaydederken, yetkililer şaşkına döndü.

Olayın aslı ise Banksy’nin sosyal medyada yaptığı paylaşımla ortaya çıktı. Sanatçının eserin çerçevesine bir düzenek yerleştirdiği ve aktif hale getirilince eserin parçalara ayrıldığı görüldü.

banksy-ifsa-video2

Banksy’nin sosyal medyada paylaştığı görüntüdeki açıyla, adamın kayıt yaptığı yeri karşılaştıran İngiliz basını, ‘Banksy bu kez ifşa olmuş olabilir’ yorumunda bulundu.

Sotheby's tarafından yapılan açıklamada olayla ilgili inceleme yapıldığı ifade edilirken, “Biz de çok şaşırdık. Demek ki Banksy bize şaka yaptı ve bunun böyle olmasını istedi. Şimdi bu satışı nasıl tamamlayacağımızı düşünüyoruz. Zira benzer bir durum hiç yaşanmadı” açıklamasını yaptı.


Değeri katlanmış olabilir

Ancak eserin bu hale gelmesi kimilerine göre değerini katlamış olabilir. İngiliz basınında yer alan haberlere göre tüm dünyanın gündemine oturan bu hareket sayesinde, eser büyük bölümü parçalanmış olsa da daha yüksek bir bedele koleksiyonerlerin ilgisini çekebilir.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Irak’ın kuzeyine hava harekâtı
Irak’ın kuzeyine hava harekâtı
Bu kadarına da pes! Direksiyona maymunu geçirdi
Bu kadarına da pes! Direksiyona maymunu geçirdi
Tarlada koşarken aslan yavrusu buldu
Tarlada koşarken aslan yavrusu buldu

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim