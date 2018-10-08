Dünyanın konuştuğu olayda oklar ona çevrildi… Banksy ifşa mı oldu?

İngiliz müzayede evi Sotheby's'in Londra'da gerçekleşen açık artırmasında akıl almaz bir olay yaşandı… Kimliği yıllardan beri gizemini koruyan sanatçının Balonlu Kız isimli sanat eseri cuma günü açık artırmaya çıktı.

Kıyasıya geçen açık artırma sonucunda bir koleksiyoner yaklaşık 1 milyon İngiliz poundu (7.6 milyon TL) karşılığında eseri satın aldı.

Müzayede evi tarafından satış resmen doğrulandığı sırada onlarca koleksiyonerin önünde beklenmedik bir olay yaşandı. Eserinin bulunduğu çerçeveden bir ses gelirken, kısa bir süre sonra eser parçalara ayrılarak çerçevenin altından geçti. Salondakiler telefonlarıyla yaşananları kaydederken, yetkililer şaşkına döndü.

Olayın aslı ise Banksy’nin sosyal medyada yaptığı paylaşımla ortaya çıktı. Sanatçının eserin çerçevesine bir düzenek yerleştirdiği ve aktif hale getirilince eserin parçalara ayrıldığı görüldü.

Banksy’nin sosyal medyada paylaştığı görüntüdeki açıyla, adamın kayıt yaptığı yeri karşılaştıran İngiliz basını, ‘Banksy bu kez ifşa olmuş olabilir’ yorumunda bulundu.

Sotheby's tarafından yapılan açıklamada olayla ilgili inceleme yapıldığı ifade edilirken, “Biz de çok şaşırdık. Demek ki Banksy bize şaka yaptı ve bunun böyle olmasını istedi. Şimdi bu satışı nasıl tamamlayacağımızı düşünüyoruz. Zira benzer bir durum hiç yaşanmadı” açıklamasını yaptı.



Değeri katlanmış olabilir

Ancak eserin bu hale gelmesi kimilerine göre değerini katlamış olabilir. İngiliz basınında yer alan haberlere göre tüm dünyanın gündemine oturan bu hareket sayesinde, eser büyük bölümü parçalanmış olsa da daha yüksek bir bedele koleksiyonerlerin ilgisini çekebilir.