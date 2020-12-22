Dünyanın koronavirüs tablosu ağırlaşıyor: 78 milyonu aştı

Yeni tip koronavirüs (COVID-19) verilerinin derlendiği Worldometers internet sitesine göre, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan salgında tespit edilen toplam vaka sayısı 78 milyon 22 bin 730'a yükseldi.

COVID-19 nedeniyle dünya genelinde 1 milyon 715 bin 458 kişi yaşamını yitirdi, 54 milyon 844 bin 961 kişi virüsü yenerek sağlığına kavuştu.

ABD koronavirüs vaka sayısında birinci

ABD, 18 milyon 494 bin 339 ile en fazla vaka sayısına sahip ülke konumunda bulunuyor.

Bu ülkeyi 10 milyon 94 bin 801 ile Hindistan, 7 milyon 284 bin 166 ile Brezilya izliyor.

İngiltere'de son 24 saatte 691 kişi daha öldü

İngiltere'de Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saate 36 bin 804 COVID-19 vakası tespit edilirken, ülkedeki toplam vaka sayısı 2 milyon 110 bin 314'e yükseldi.

Virüs nedeniyle son 24 saatte ülkede 691 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam ölü sayısı 68 bin 307'ye ulaştı, bir günde 423 bin 675 test yapıldı, toplam test sayısı mükerrerler dahil 48 milyon 469 bin 931 oldu.

İtalya'da son 24 saatte 628 kişi COVID-19'dan yaşamını yitirdi

İtalya Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 13 bin 318 kişiye COVID-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı şubat ayından bu yana vaka sayısı 1 milyon 977 bin 370'e ulaştı.

Ülkede aktif COVID-19 hasta sayısı 605 bin 955'e, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı da 2 bin 687'ye geriledi.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da son 24 saatte 628 artarak, 69 bin 842'ye yükseldi.

İyileşenlerin sayısı ise 20 bin 315 artarak, 1 milyon 301 bin 573 oldu.

Asya ülkelerinde de rakamlar artıyor

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 1704 vaka tespit edildi, toplam sayı 460 bin 672’ye yükseldi.

Son 24 saatte 82 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle ölenlerin sayısı 9 bin 474’e ulaştı. İyileşenlerin sayısı da 410 bin 937’ye çıktı.

Pakistan’da dün, 36 gün sonra ilk defa günlük vakalar 2 binin altına düşmüştü.

Pakistan Senatosundan Milletvekili Kalsum Parvin dün COVID-19 dolayısıyla hayatını kaybetmişti.

COVID-19 nederiyle bu yıl iki milletvekili yaşamını yitirmişti.

Endonezya

Endonezya Sağlık Bakanlığına göre, bugün ülke genelinde 6 bin 347 kişinin COVID-19 testi pozitif çıkarken, vaka sayısı 678 bin 125’e çıktı.

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 172 artarak 20 bin 257’ye, iyileşenlerin sayısı 5 bin 838 artarak 552 bin 722’ye yükseldi.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, bugün 2 bin 62 kişinin COVID-19 testinin pozitif çıkması üzerine vaka sayısı 97 bin 389'a, aktif vakalar ise 17 bin 646'ya yükseldi.

Bugün 911 kişi sağlığına kavuştu, iyileşen vaka sayısı 79 bin 304 oldu.

Son 24 saatte 1 kişinin COVID-19 nedeniyle hayatını kaybettiği Malezya'da, virüs kaynaklı ölenlerin sayısı 439'a ulaştı.

Japonya

Japonya’da COVID-19 vaka sayısı son 24 saatte 2 bin 687 artarak 204 bin 429’a, ölü sayısı 41 artışla 3 bin 19’a yükseldi.

Son bir günde 60 bin 206 kişiye virüs testi yapılırken, ülke genelinde 620 kişi yoğun bakım servislerinde COVID-19 tedavisi görüyor.

Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanlığı, virüs nedeniyle 23 kişinin yaşamını yitirdiğini, 2 bin 444 kişinin enfekte olduğunu, 3 bin 88 kişinin ise iyileştiğini açıkladı.

Son verilerle toplam can kaybı 3 bin 627'ye, vaka sayısı da 279 bin 892'ye yükseldi, iyileşen hasta sayısı ise 249 bin 256'ya ulaştı.

Bahreyn

Bahreyn Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, salgında 1 kişinin daha hayatını kaybettiği, 169 yeni vaka tespit edildiği, 211 hastanın ise iyileştiği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, vefat sayısının 350'ye, vakaların 90 bin 451'e, iyileşenlerin ise 88 bin 542'ye çıktığı aktarıldı.

Filistin

Filistin Sağlık Bakanı Mey Keyle, İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistin topraklarında son 24 saatte 29 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini ve 1561 yeni vaka tespit edildiğini, 1808 kişinin ise iyileştiğini açıkladı.

Keyle, yeni vakaların 1045'inin işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te, 516'sının da Gazze Şeridi'nde görüldüğünü söyledi.

Yaklaşık 5 milyon nüfuslu Filistin topraklarında (Batı Şeria, Gazze, Doğu Kudüs) son verilerle toplam can kaybı 1316'ya, vaka sayısı da 141 bin 608'e yükselirken, iyileşen hasta sayısı ise 115 bin 824 oldu.

Irak

Irak Sağlık ve Çevre Bakanlığı, son 24 saatte COVID-19'dan 15 kişinin yaşamını yitirdiğini, 1158 yeni vaka tespit edildiğini, 1707 hastanın ise iyileştiğini açıkladı.

Böylece toplam can kaybı 12 bin 725'e, vaka sayısı 586 bin 503'e yükseldi, 524 bin 344 kişi ise sağlığına kavuştu.

Suudi Arabistan

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı, salgın hastalık nedeniyle 8 kişinin daha vefat ettiğini, 181 kişinin enfekte olduğunu, 160 hastanın iyileştiğini duyurdu.

Bakanlık, son verilerle toplam can kaybının 6 bin 139, vaka sayısının 361 bin 359, iyileşen hasta sayısının da 352 bin 249 olduğunu açıkladı.

Katar

Katar Sağlık Bakanlığı, 149 kişinin enfekte olduğu, 202 hastanın ise iyileştiğini duyurdu.

Salgında bugüne kadar 243 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, toplam vaka sayısı 142 bin 308'e yükselirken, iyileşen hasta sayısı ise 140 bin 129'a ulaştı.