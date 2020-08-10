Dünyanın koronavirüs tablosuna ilişkin son rakamlar

Dünya genelinde virüs nedeniyle 730 binden fazla kişi yaşamını yitirdi, salgınında vaka sayısı 20 milyona yaklaştı.

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke ABD'de, 5 milyon 151 bin 792 kişide COVID-19 tespit edildi, can kaybı 165 bin 92'ye yükseldi.

Sudan'da COVID-19 vaka sayısı 12 bine yaklaştı

Sudan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 48 saatte 8 kişi COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

COVID-19 vaka sayısı 11 bin 956'ya yükselirken, salgının başlangıcından bu yana virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 781 oldu.

COVID-19 tedavisi gören 6 bin 266 kişi de sağlığına kavuştu.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde COVID-19 vaka sayısı 560 bine yaklaştı

Güney Afrika Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede COVID-19 nedeniyle son 24 saatte 198 kişi hayatını kaybederken, ölenlerin sayısı 10 bin 408'e çıktı.

Ülkede COVID-19 vaka sayısı 559 bin 858'e yükselirken, bugüne kadar COVID-19 vakalarından 411 bin 147'si iyileşti.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da COVID-19'un en fazla görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.

Gana'da COVID-19 vaka sayısı 41 bini aştı

Gana Sağlık Hizmetlerinden yapılan açıklamada, ülkede şu ana kadar 413 bin 835 COVID-19 testin yapıldığı bildirildi

Açıklamada, ülkede vaka sayısının son 24 saatte 470 artarak 42 bin 3'e yükseldiği kaydedildi.

Son 24 saatte 9 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybının 215'e çıktığı belirtilen açıklamada, iyileşenlerin sayısının ise 38 bin 330'a ulaştığı ifade edildi.

Başkent Akra 20 bin 491, Ashanti 10 bin 251, Western 2 bin 801, Eastern 1923 ve Central 1721 ile en fazla vaka görülen bölgeler oldu.

Afrika'da COVID-19 vaka sayısı 1 milyon 50 bini aştı

COVID-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, son 24 saatte Afrika kıtası genelinde virüs bulaşan kişi sayısı 12 bin 137 artarak 1 milyon 51 bin 815 oldu.

Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı ise 351 artışla 23 bin 317'ye ulaştı.

COVID-19 kaynaklı bugüne kadar en fazla can kaybı 10 bin 408 ölümle Güney Afrika, 5 bin 9 ölümle Mısır ve 1302 ölümle Cezayir'de görüldü.

Morityus'ta aktif COVID-19 vakası kalmazken, Seyşeller ve Eritre'de şu ana kadar ölüm rapor edilmedi.

Güney Afrika'da vaka sayısı 560 bine yaklaştı, bu ülkeyi 95 bin 492 vaka ile Mısır, 46 bin 577 vaka ile Nijerya izledi.

Afrika'da, virüse yakalanan 736 bin 623 kişi ise hastalığı yendi.

Kenya'da COVID-19 vaka sayısı 26 bini aştı

Kenya Sağlık Bakanlığı Kabine Sekreteri Mutahi Kagwe, basına yaptığı açıklamada, ülkede genelinde son 24 saatte 4 bin 420 COVID-19 testinin yapıldığını bildirdi.

Kagwe, ülkede vaka sayısının son 24 saatte 599 artarak 26 bin 436'ya ulaştığını kaydetti.

Son 24 saatte 2 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybının 420'ye yükseldiğini aktaran Kagwe, iyileşenlerin sayısının da 12 bin 961 olduğunu ifade etti.

Kagwe, halka, sağlık bakanlığının COVID-19 ile mücadele kapsamında uyguladığı tedbirlerinin uygulaması çağrısında buldu.

Ülkede artan COVID-19 vakalara rağmen Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta, ülkedeki turistik yerlerinin yeniden açılmasına izin verdi.

Avustralya’da COVID-19 vaka sayıları geriledi, can kaybı arttı

Avustralya’da yeni tip koronavirüse (COVID-19) yakalananların sayısında düşüş kaydedilirken, virüsün yayılmaya başlamasından itibaren bir günde ilk kez 19 Avustralyalı hayatını kaybetti.

COVID-19 salgının en fazla etkili olduğu Victoria eyaletinde dün, 17 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından, son 24 saatte eyaletteki can kaybının ilk kez 19’a çıkması, Avustralya’da bir günde virüsten en fazla ölümün yaşanmasına neden oldu.

Victoria eyaletinde 322, Yeni Güney Galler’de (NSW) 14 ve Queensland eyaletinde bir kişinin daha virüse yakalanmasıyla yeni vaka sayılarının 337’de kalması, bir haftadır 400’ün üzerinde seyreden günlük vaka sayılarındaki düşüşü gösterdi.

Victoria Eyalet Başbakanı Daniel Andrews, eyaletin başkenti Melbourne’da düzenlediği basın toplantısında günlük vaka sayılarındaki düşüşe rağmen, bir günde 19 kişiyi kaybetmesinin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Hayatını kaybedenlerin alilerine başsağlığı dileklerini gönderen Andrews, eyalette uygulanan sıkı kısıtlamalarla çok mesafe kat edildiğini ancak ihtiyaç duydukları başarıyı henüz elde edemediklerini söyledi.

Yürürlükteki üçüncü ve dördüncü kategorideki tedbirlerle iyi sonuç elde edeceklerine inandıklarını dile getiren Andrews, "Rakamlarda bir miktar istikrar sağladı ama (Eyaleti) yeniden açabilmemiz için rakamları aşağı çekmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Victoria’daki yasak ve kısıtlamalar

COVID-19 vakaları ve can kayıplarında artış yaşanması üzerine geçtiğimiz hafta Victoria eyaletinde ‘‘felaket durumu’’ ilan edilmiş ve eyaletin başkenti Melbourne’deki yasaklar üçüncü aşamadan 4. kategoriye yükseltilerek 20.00-05.00 saatlerinde sokağa yasağı yürürlüğe konmuştu.

Hane başına sadece bir kişinin evine 5 kilometre mesafede alışveriş yapabileceği 13 Eylül’e kadar devam edecek 4. seviyedeki yeni kurallara göre, dışarıda egzersiz günde 1 saatle sınırlandırıldı.

Cenaze törenlerinin 10 kişinin katılımıyla yapılabildiği, düğünlerin tamamen yasaklandığı kurallar çerçevesinde kafe ve restoranlar paket servisine açık olacak.Tüm öğrenciler uzaktan eğitime devam ederken ihtiyacı olan kişilere bakım hizmeti dışında ev ziyaretleri yasak.

Eyalette binlerce iş yeri kapalı

Eyaletteki yasak ve kısıtlamalar çerçevesinde 3 kategoride ele alınan iş yerlerinden ilk kategoriye giren halkın temel ihtiyaçlarını karşıladığı süpermarketler, bakkallar, kasaplar, içki satan yerler, eczaneler, benzin istasyonları, bankalar, gazete satış yerleri, postaneler gibi yerler açık tutuluyor.

İkinci bölümdeki inşaat, fabrikalar ve et sektördeki işyerlerinin açık fakat daha düşük kapasitede çalışmak durumunda kaldığı yasaklar kapsamında üçüncü kategoride değerlendirilen tüm perakende sektöründeki binlerce işyeri kapatıldı.

Can kaybı ve vakaların çoğunluğu Victoria eyaletinde

COVID-19 salgınında ikinci dalgayı yaşayan Victoria eyaletinde, son verilere göre Avustralya genelinde virüsten hastalanan 21 bin 397 kişinin, 14 bin 957’si, 9 bin 365 aktif vakadan 8 bin 350’si Victoria’da.

Öte yandan 314 can kaybının yaşandığı ülkede, Victoria eyaletinde 229, NSW’de 50, Tazmanya’da 13, Batı Avustralya’da 9, Queensland’da 6, Güney Avustralya’da 3, Başkent Bölgesi’nde 3 kişi virüsten hayatını kaybetti.

Avustralya’da virüsten ölenlerin sayısı 314’e çıktı

Virüsün ilk kez 25 Ocak’ta görüldüğü ve ilk can kaybının 1 Mart’ta yaşandığı Avustralya’da, 4 milyon 856 binden fazla testin sonuçlarına göre virüse yakalanan 21 bin 397 kişiden, 11 bin 869’u sağlığına kavuşurken, 314 Avustralyalı hayatını kaybetti.

Yaklaşık 9 bin aktif vakanın bulunduğu Avustralya’da 51’i yoğun bakımda olmak üzere 658 kişi çeşitli hastanelerde tedavi görüyor.

Yeni Zelanda’da 5 gündür COVID-19 vakası kaydedilmedi

Toplum içinde COVID-19 vakası görülmeden 101’inci günü geride bırakan Yeni Zelanda’daki testlerde, 5 gündür virüse rastlanılmadığı açıklandı.

Son 24 saatte 2 bin 125 kişiye yapılan testlerin tamamının negatif çıktığını bildiren Sağlık Bakanlığı, karantina altındaki 2 kişinin daha iyileşmesiyle ülkedeki aktif vaka sayısının 21’e düştüğü duyurdu.

Aktif vakaların otellerde karantinada tutulduğu Yeni Zelanda’da, hastanelerde COVID-19'lu hasta bulunmuyor.

Aldığı sıkı tedbirlerle virüsün toplum içindeki yayılmasını sıfırlamayı başaran ülkede, virüse yakalanan 1569 kişiden 22’si hayatını kaybetmişti.