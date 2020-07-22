Dünyanın koronavirüs tablosunda son rakamlar

Dünya genelinde virüs nedeniyle 619 bin 891 kişi yaşamını yitirdi, virüs saptanan 9 milyon 132 bin 287 kişi sağlığına kavuştu.

Dünyada tedavisi süren 5 milyon 362 bin 333 aktif vaka bulunuyor.

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke ABD'de, 4 milyon 30 bin 302 kişide COVID-19 tespit edilirken salgın nedeniyle 144 bin 983 kişi hayatını kaybetti.

Gana'da COVID-19 vaka sayısı 29 bine yaklaştı

Batı Afrika ülkesi Gana'da Sağlık Hizmetlerinden yapılan açıklamada, ülkede 353 bin 752 COVID-19 testi yapıldığı aktarıldı.

Açıklamada, ülkede vaka sayısının son 24 saatte 559 artarak 28 bin 989'a ulaştığı belirtildi.

Ülkede COVID-19 nedeniyle 153 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedilen açıklamada, 25 bin 331 kişinin iyileştiği ifade edildi.

Açıklamada, son 24 saatte virüs kaynaklı ölüm olmadığı da aktarıldı.

Gana'da başkent Akra 15 bin 519, Ashanti 6 bin 264, Western 2 bin 310 ve Central 1236 ile en fazla vaka görülen bölgeler oldu.

Afrika genelinde COVID-19 vaka sayısı 755 bin aştı, 15 bin 807 kişi hayatını kaybetti.

KKTC'de son 24 saatte 5 COVID-19 vakası görüldü

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte 1142 test yapıldığını belirterek, 5 yeni vaka saptandığını ve toplam vaka sayısının 130'a ulaştığını duyurdu.

Pozitif vakalardan birisinin hava yoluyla, diğer 4 vakanın ise gemi yoluyla KKTC'ye geldiğini ifade eden Pilli, yeni vakaların Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisine başlandığı bilgisini paylaştı.

Sağlık Bakanlığı ekiplerince temaslı takiplerinin de yapıldığını aktaran Pilli, maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulmasının önemine işaret etti.

KKTC'de ilk COVID-19 vakası 10 Mart'ta bir Alman turistte görülürken, virüs nedeniyle 4 kişi yaşamını yitirdi.

İtalya'da COVID-19'dan ölenlerin sayısı 35 bin 82'ye yükseldi

İtalya Sağlık Bakanlığı, ülkede son 5 aydır devam eden COVID-19 salgınına ilişkin bilgileri açıkladı. Buna göre, salgın başından bugüne kadar COVID-19 bulaşanların sayısı 245 bin 32’ye ulaştı.

Ülkedeki aktif koronavirüs vaka sayısı, yeni vakalardaki artışın etkisiyle 12 bin 322'ye çıktı.

Son 24 saatte 282 yeni vaka kaydedilirken, yeni vaka sayısının düşüş trendinde olduğu ülkede bugünkü sayı, "25 Haziran’dan (296) bu yana kayıtlara geçen en yüksek günlük artış" oldu.

İyileşenlerin sayısı bugün 197 artışla 197 bin 628'e çıktı.

COVID-19’dan hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 9 artarak 35 bin 82'ye yükseldi.

İtalya’da bugüne kadar 6 milyon 354 bin 730 test yapıldı.

Irak'ta COVID-19 nedeniyle son 24 saatte 92 kişi hayatını kaybetti

Irak Sağlık ve Çevre Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, COVID-19 salgınında 92 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde can kaybının 4 bin 42'ye ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, ülkede 2 bin 706 kişide daha virüs tespit edildiği, böylece vaka sayısının 99 bin 865'e çıktığı ifade edildi.

Bakanlık, iyileşenlerin sayısının da 2 bin 197 artışla 67 bin 147'ye ulaştığı bilgisini paylaştı.

İspanya'da son 24 saatte 730, Portekiz'de 252 COVID-19 vakası tespit edildi

İspanya Sağlık Bakanlığının güncellediği COVID-19 verilerinde, ülke genelinde dün 529 olan yeni vaka sayısının bugün 730'a çıktığı ve salgının başlamasından bu yana toplam vaka sayısının 267 bin 551'e ulaştığı belirtildi.

Yeni vakaların çoğunluğunun Aragon (309), Navarra (132), Madrid (70) ve Katalonya (58) özerk yönetimlerinde olduğu bilgisi paylaşıldı.

Bakanlık ayrıca, COVID-19'dan ölenlerin sayısını son 24 saatte 2 artışla 28 bin 426 olarak güncelledi.

Açıklanan verilerin ardından İspanyol basını, ülkede COVID-19'dan dolayı yaklaşık üç ay süren olağanüstü halin sona erdiği 21 Haziran'dan bu yana en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldığına dikkati çekti.

Mevcut durumda İspanya'nın 200'den fazla noktasında salgının aktif olduğu ve yeni vakalardaki haftalık artış oranının yüzde 400'ü bulduğu vurgulandı.

Portekiz

Portekiz hükümeti, COVID-19'dan son 24 saatte 5 kişinin hayatını kaybettiğini ve toplam sayının 1702'ye çıktığını duyurdu.

Son 24 saatte tespit edilen yeni vaka sayısının 252 olduğu, bunun yüzde 85'inin başkent Lizbon ve çevresinde görüldüğü bilgisi paylaşıldı.

Ülkede toplam vaka sayısı 49 bin 150'ye çıkarken, iyileşenlerin sayısı 33 bin 999 olarak açıklandı.

Avrasya ülkeleri

Azerbaycan, Moldova, Özbekistan, Belarus, Tacikistan ve Kazakistan'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını yayılmaya devam ediyor.

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı COVID-19 karargahından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 391 kişide daha COVID-19 tespit edildi ve toplam vaka sayısı 28 bin 633'e yükseldi.

Sağlığına kavuşanların sayısı 504 artarak 20 bin 443'e ulaştı, yaşamını yitirenlerin sayısı 9 artarak 385'e çıktı.

Bugüne kadar 649 bin 953 testin yapıldığı Azerbaycan'da, 7 bin 805 hastanın tedavisi sürüyor.

Ülkede, Nisan'da 100'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, mayıs sonunda 200'ü geçmiş, haziran başında günlük 300'ün üzerine çıkmış, ayın son günleri 600'ye yaklaşmıştı.

Temmuzda da günlük 500'ün üzerinde seyreden vaka sayısı, son günlerde 400'ün altına indi.

Moldova'da 356 yeni vaka

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, COVID-19 vaka sayısının son 24 saatte 356 artarak 21 bin 798’e, ölü sayısının ise 5 artışla 712'ye çıktığı kaydedildi.

257 kişinin sağlığına kavuşmasıyla iyileşen sayısının 14 bin 856'ya ulaştığı belirtilen açıklamada, vatandaşlara salgına karşı belirlenen kurallara uyması çağrısında bulunuldu.

Moldova'ya bağlı Gagauz Özerk Yeri'nde ise vaka sayısı 4 artarak 1528'e yükseldi.

Sağlık alanında olağanüstü halin 31 Temmuz'a kadar uzatıldığı ülkede, nisan ayında 100'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, mayıs sonunda 200'ü geçmiş, haziranın ortasında 500'e yaklaşmış, haziranın sonuna doğru ise düşüşe geçmişti.

Belarus’ta 6 kişi daha öldü

Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte COVID-19 vaka sayısının 173 artarak 66 bin 521'e, ölü sayısının da 6 artışla 513'e çıktığı bildirildi.

Açıklamada, 469 kişinin sağlığına kavuşmasıyla da iyileşenleri sayısının 59 bin 61 olduğu kaydedildi.

Karantinanın ilan edilmediği ülkede, nisan sonunda 900'ün üzerine çıkan günlük vaka sayısı, mayısta bine yaklaşmış, haziranda düşüşe geçerek, temmuz başında 300'ün altına gerilemişti.

Özbekistan

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, gün içerisinde ülkede vaka sayısının 153 artarak 18 bin 324'e, COVID-19 nedeniyle ölenlerin sayısının 1 artarak 95'e çıktığı bildirildi.

Açıklamada, gün boyunca ülkede iyileşenlerin sayısının 145 artarak 9 bin 666'ya yükseldiği kaydedildi.

Özbekistan'da 84 bin kişi gözetim altında tutuluyor, 8 bin 561 kişi de hastanelerde tedavi görüyor.

Dünya Sağlık Örgütü'nün gönderdiği maske, koruyucu tulum ve diğer tıbbi malzemelerde oluşan 4 milyon dolar değerindeki 85 ton insani yardım Özbekistan'a ulaştı.

Özbekistan Süper Ligi maçları bazı futbolcularda COVID-19 tespit edilmesi üzerine 28 Temmuz'a kadar askıya alındı.

15 Haziran'da tedbirlerin gevşetilmesinin ardından günlük vaka sayılarında belirgin ölçüde artış gözlemlenen ülkede 10 Temmuz'dan itibaren karantina tedbirleri yeniden sıkılaştırılmıştı.

Tacikistan'da vaka sayısı 7 bini aştı

Tacikistan Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte ülkede vaka sayısı 48 artarak 7 bin 15'e, COVID-19 kaynaklı ölüm sayısı 1 artarak 58'e çıktı.

Açıklamaya göre, son 24 saatte ülkede iyileşenlerin sayısı 58 artarak 5 bin 741'e yükseldi, böylece COVID-19 hastalarının yüzde 81,8'i iyileşti.

Ülkede 142 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

Kazakistan

Kazakistan'da temmuz başında COVID-19 vakalarının artmasıyla eczanelerde oluşan ilaç eksikliğini ithalatla giderme çalışmaları sürüyor.

Almatı Valiliğinden yapılan açıklamada, Hindistan'dan alınan 34 ton ilacın Almatı şehrine ulaştığı belirtildi.

Kazakistan'a Özbekistan ve Rusya'ın gönderdiği koruyucu malzemelerden oluşan insani yardım Aktöbe kentine ulaştı.

Bugüne kadar ülkede 75 bin 153 COVID-19 vakası tespit edilmiş, bunun 46 bin 790'ı iyileşmişti.

COVID-19 nedeniyle 610 kişinin hayatını kaybettiği ülkede 27 binden fazla kişinin tedavisi sürüyor.

Temmuz başında vaka sayısının keskin artmasıyla 5 Temmuz'da uygulanan iki haftalık sıkı karantina 2 Ağustos'a kadar uzatılmıştı.

Ukrayna'da karantina uygulaması 31 Ağustos'a kadar uzatıldı

Ukrayna Hükümeti, COVID-19 nedeniyle ülke genelinde 17 Mart'ta ilan edilen karantina uygulamasının 31 Ağustos'a kadar uzatılması yönünde karar aldı.

Karar gereği, ülkenin COVID-19 durumuna göre "yeşil", "sarı", "turuncu" ve "kırmızı" bölgelere bölünecek ve her bölgede farklı tedbirler uygulanacak.

COVID-19 nedeniyle 1534 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, vaka sayısı 60 bin 995, iyileşen sayısı 33 bin 172 olarak açıklanmıştı.

Ukrayna'da nisan ve mayısta 700'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, haziran sonuna doğru binin üzerine çıkmış, ardından düşüşe geçmişti.