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“Dünya’nın kurtarılması gerekiyor”

TikTok’ta kendisini zaman yolcusu olarak tanımlayan bir paylaşımı dikkatleri çekmeyi başardı. İnsanlığın iklim krizine son vermek için bir araya gelmesi gerektiğini dile getiren zaman yolcusu gelecekte Dünya’yı zor günlerin beklediğini söyledi. Zaman yolcusu Dünya’nın sadece iki yıl içinde korkunç doğal afetlerle karşı karşıya kalacağını iddia etti.

23 Ağustos 2022 Salı 11:02
527 Okunma
“Dünya’nın kurtarılması gerekiyor”


'Zaman yolcusu' olduğunu iddia eden bir TikTok kullanıcısı , insanları Dünya’yı kurtarmak için birlikte çalışmaya teşvik etmek için 2022'ye döndüğünü söyledi. ‘Timevoyaging’ kullanıcı ismiyle paylaşım yapan zaman yolcusu iklim krizine dikkat çekti. Zaman yolcusu insanlığın iklim krizini önemsememesi durumunda dünyanın dört bir yanında 2024 yılına kadar gerçekleşecek doğal afetlerin listesini çıkarttığı bir video paylaştı.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Zaman yolcusu olduğunu dile getirerek paylaşım yapan sosyal medya kullanıcısının gönderisi kısa sürede popüler oldu. Binlerce beğeni ve yoruma ulaşan gönderisinde zaman yolcusu, “Dikkat! Evet, ben gerçek bir zaman yolcusuyum. Dünya’nın kurtarılması gerekiyor. 2024 yılına kadar, aşırı iklim değişikliği nedeniyle tüm fırtınalar daha büyük, daha hızlı ve daha güçlü hale gelecek. Birçok kategori altı kasırga, megatsunami ve asit yağmuru yaygınlaşacak. Herkesin bir araya gelip Dünya'yı kurtarmaya çalışması gerekiyor, aksi takdirde yıkıcı olacak.” notunu ekledi.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gerçekten bir zaman yolcusu olduğuna inanmadıklarını dile getirirken yine de iklim krizini durdurmak için bir şeyler yapılması gerektiği konusunda hemfikir oldular.

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