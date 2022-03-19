Dünyanın sırt döndüğü Putin'e Belarus liderinden övgü dolu sözler: O bir atlet

Belarus Devlet Başkanı Aleksandır Lukaşenko, “yakın müttefiki” Rusya lideri Vladimir Putin'in akıl sağlığı yerinde ve formunun zirvesinde olduğunu söyledi.

Japon televizyonu TBS'ye konuşan Lukaşenko, Putin'le yakın dost olduklarını belirterek 69 yaşındaki Rus liderin “aklını kaçırdığı” yönündeki iddiaları reddetti. “Batı bu tür saçma fikirleri aklından çıkarmalı” diyen Belarus lideri “Putin çok formunda, hiç olmadığı kadar iyi. Aklı tamamen yerinde, fiziksel olarak da sağlıklı. O bir atlet” ifadelerini kullandı.

‘SOVYETLER’İN DAĞILMASI BİR TRAJEDİ’

Konuşmasında Sovyetler Birliği'nin dağılmasını da “trajedi” diye niteleyen Lukaşenko, “Eğer Sovyetler Birliği olsaydı, dünyadaki her türlü çatışmadan kaçınabilirdik. Şu anda yaşananların nedeni dünyanın ABD'nin tekelinde olması” diye konuştu.

Rusya'nın Ukrayna işgali sonrasında birçok Batılı yetkili “Putin'in akıl sağlığının yerinde olmayabileceği” yönünde açıklamalar yapmıştı. İngiltere Başbakanı Boris Johnson Putin'i mantıksız hareket etmekle suçlarken Hollanda Başbakanı Mart Rutte de Rus lider için “tam bir paranoyak” demişti.