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Dünyanın yüzde 56'sı internet kullanıyor

Online istatistik portalı Statista'da yer alan verilere göre, bu yılın temmuz ayı itibarıyla dünyada internet kullanımı yüzde 56'ya yükselerek 4,33 milyar kişiye ulaştı.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 15:41
Dünyanın yüzde 56'sı internet kullanıyor



TÜRKİYE'DE 69 MİLYON KİŞİ İNTERNET KULLANIYOR

Statista'da Mart 2019'da yayımlanan verilere göre, ülke bazında değerlendirildiğinde, Çin, 829 milyon kullanıcı sayısı ile internet kullanımında zirvede yer alıyor. Çin'i, 560 milyon ile Hindistan ve 292 milyon ile ABD takip ediyor.

Türkiye ise rapordaki verilere göre 69 milyon kullanıcı sayısı ile dünyada en çok internet kullanan 12. ülke olarak ön plana çıkıyor.

EN HIZLI İNTERNET SİNGAPUR'DA

Verilere göre, en hızlı interneti 195.88 Mbps hız ile Singapur kullanıyor. Singapur'u, 173,54 Mbps ile Hong Kong, 144,99 Mbps ile Güney Kore takip etti.

Online dünyada en çok kullanılan dil yüzde 25,2 ile İngilizce olurken, İngilizceyi yüzde 19,3 ile Çince ve yüzde 7,9 ile İspanyolca takip etti.

E-TİCARET SATIŞLARI ARTIYOR

WhatsApp, 1,6 milyar aylık aktif kullanıcı sayısı ile dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması oldu. WhatsApp'ı, 1,3 milyar aylık aktif kullanıcı sayısı ile Facebook Messenger takip etti. Facebook ise 2,4 milyar aylık aktif kullanıcısı ile en büyük sosyal ağ oldu.

ELON MUSK, BÜTÜN DÜNYAYI "ONLİNE" YAPMAYI HEDEFLİYOR

Bu arada, neredeyse dünyanın diğer yarısının halen internete erişememesi, büyük girişimcilerin de iştahını kabartıyor.

SpaceX Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, devam eden projesi Starlik ile bütün dünyayı uydu ile internete bağlamak istiyor. Proje kapsamında geçen aylarda 60 uydu uzaya yollanırken, toplamda 12 bin uydunun proje kapsamında uzaya gönderilmesi hedefleniyor.

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yayımlanan "Sürdürülebilir Gelişme için 2030 Ajandası" raporuna göre de 2030 yılına kadar her yetişkinin dijital ağlara, dijital finans ve sağlık hizmetlerine erişmesi hedefi bulunuyor.

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