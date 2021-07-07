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Dünya’ya yaklaşan asteroid nasıl durdurulacak?

Çinli bilim insanları, Dünya'ya yaklaşabilecek büyük bir asteroidin yönünü değiştirmek için 23 adet roket fırlatmayı teklif etti.

07 Temmuz 2021 Çarşamba 16:45
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Dünya’ya yaklaşan asteroid nasıl durdurulacak?

Bilim kurgu filmlerinde görülen senaryo gerçek olabilir. Çin'in Ulusal Uzay Bilimi Merkezi'nde araştırmacılar simülasyonlarda, dünyaya yaklaşması olası asteroide aynı anda çarpan 23 Long March 5 roketinin dev kayayı yolundan Dünya yarıçapının 1,4 katı kadar saptırabileceğini buldu.

Çinli bilim insanlarının hesaplamaları, Empire State Binası'nın yüksekliği kadar geniş olan ve güneşin yörüngesinde dönen Bennu adlı bir asteroide dayanıyor.

ABD’de de çarpışma hazırlıkları sürüyor

2021'in sonları ile 2022'nin başları arasında, Amerika Birleşik Devletleri, Dünya'ya nispeten yakın olan iki asteroidi durdurmak için robotik bir uzay aracı fırlatmaya hazırlanıyor.

Bu, bir gök cisminin gidişatını değiştirmek için insanlığın ilk denemesi olacak.

Son Güncelleme: 07.07.2021 16:55
Anahtar Kelimeler:
DünyaAsteroid
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