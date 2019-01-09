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Dünyayı ayağa kaldıran görüntü! Otizmli öğrenciyi yerlerde sürükledi

ABD'nin Kentucky eyaletinde bir okulda özel eğitim programından sorumlu öğretmenin, otizmli bir çocuğu koridorda sürüklemesine dair görüntüler büyük tepki çekti.

09 Ocak 2019 Çarşamba 16:25
Dünyayı ayağa kaldıran görüntü! Otizmli öğrenciyi yerlerde sürükledi

Okulun güvenlik kamerasınca kayda alınan görüntülerde, 9 yaşındaki otizmli çocuğun öğretmeni tarafından bileklerinden yakalanarak koridor boyunca sürüklendiği görülüyor. Daha sonra öğretmen, arkadaşlarının önünde koridorda otizmli çocuğu bir süre sürükledikten sonra yürümek isteyip istemediğini soruyor. ‘Hayır’ cevabı alan öğretmen, çocuğa “kalk artık!” diye bağırarak hırpalıyor ve sürüklemeye devam ediyor.

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Otizmli çocuğun ailesi konuyla ilgili bir sosyal paylaşım sitesinde yaptıkları açıklamada, “Biz buraya yeni taşındık, o sadece uyum sağlamaya ve arkadaş edinmeye çalışıyor. Sınıfta bir kriz yaşadığı için onu dışarı çıkarmaya çalıştılar ve bunu kesinlikle yanlış yöntemle yaptılar. Bu durum önlenebilirdi” ifadelerini kullandı.

Okulun yaptığı açıklamada ise olayın ardından hemen aile ile iletişime geçildiğini, çocuk koruma hizmetleri kurumunun olaydan haberdar edildiğini, öğretmenin okuldan kovulduğunu ve polisin olayla ilgili soruşturma başlattığı duyuruldu.

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Anahtar Kelimeler:
Otizm
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