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Dünyayı bekleyen büyük tehlike: 1.5 milyar tona yaklaşacak

Dünya plastik atık kirliliği ile boğuşuyor. Önlem alınmazsa atık miktarı 20 yıl sonra 1.5 milyar tona yaklaşacak. Bilim insanları alınacak önlemlerin plastik atık miktarını yüzde 80 azaltabileceğine dikkat çekiyor.

25 Temmuz 2020 Cumartesi 13:02
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Dünyayı bekleyen büyük tehlike: 1.5 milyar tona yaklaşacak

Plastik atık kirliliği durdurulamıyor.

Rakamlar da sorunun büyüklüğünü ortaya koydu.

Atıkların işlenmesinde önemli bir değişiklik olmazsa 20 yıl sonra plastik atık miktarı 1 milyar 300 milyon tona ulaşacak.

Leeds Üniversitesi araştırmasında dünyadaki plastik atıklar üzerindeki bir modelle yapıldı.

Buna göre 20 yıl sonra plastikler düz bir zemin haline getirildiğinde İngiltere'nin 1.5 katı, Türkiye'nin de aşağı yukarı yarısı kadar bir alanı kaplayacak.

Bilim insanları küçük değişikliklerle bu sonucun değiştirilebileceğine dikkat çekiyor.

Alınacak önlemler arasında plastik üretimi ve tüketimindeki artışı azaltmak, plastiğin yerine kağıt ya da doğada çözülebilen maddeler kullanmak ve eri dönüşümü teşvik etmek gibi başlıklar bulunuyor.

ABD merkezli Pew Vakfı bu adımlarla 2040 yılında okyanusa dökülen plastik miktarını yüzde 80 azaltabileceğine dikkat çekiyor.

Anahtar Kelimeler:
Plastik Atık
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