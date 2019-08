Dünyayı dehşete düşüren saldırılarda sıcak gelişmeler

Meksika sınırındaki El Paso kentinde gerçekleşen ilk saldırıda fail olay mahallinde yakalandı. ABD medyası tarafından kimliği ‘Patrick Crusius’ olarak duyurulan zanlının 21 yaşında beyaz bir erkek olduğu açıklandı.

Şahsın aşırı sağcılar tarafından kullanılan bir internet sitesinde saldırıyı “Teksas’ın İspanyol kökenliler tarafından ‘işgal’ edilmesine bir cevap” olarak gerçekleştirdiğini belirten bir yazı yazdığı ortaya çıktı.

Walmart’ta kalabalığın üzerine saldırı tipi bir tüfekle ateş açarak 20 kişiyi katleden, 26 kişiyi de yaralayan Crusius, mağazanın dışında polise teslim olmuştu.

Yetkililer tarafından dün yapılan açıklamada, saldırganın idam cezasına çarptırılabileceğini açıkladı. Teksas Güney Bölgesi Savcısı John Bash, olayı “iç terör vakası” olarak değerlendirdiklerini belirtti.

Saldırıda hayatını kaybedenlerin isimleri henüz açıklanmazken, Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, altı Meksika vatandaşının öldüğünü, yedisinin ise yaralandığını duyurdu.

KIZ KARDEŞİNİ ÖLDÜRDÜ

Ohio Dayton’daki saldırının faili Cannor Betts’in ise kız kardeşinin de aralarında dokuz kişiyi 30 saniye içinde katlettiği ortaya çıktı. Olay mahalli yakınlarında bulunan polis memurlarının silah seslerini duyarak Betts’e müdahale ettiği açıklandı.

Dayton Polis Müdürü Richard Biehl, 24 yaşındaki Betts’in ilk ateşi yerel saatle 01.05’te kent merkezinin Oregon bölgesinde bir bara açtığını ve akabinde onlarca kurşun daha sıktığını açıkladı.

Güvenlik kamerası kayıtlarında, onlarca kişinin Ned Peppers adlı bir gece kulübünün girişini doğru koştuğu, saniyeler sonra ise Betts’in mekâna doğru ilerlediği görülüyor. Saldırgan, kulübe girmek üzereyken polis tarafından vurularak durduruluyor.

Richard Biehl, “Kapıdan (bar kapısı) içeri girebilse can kaybı daha feci olabilirdi” açıklaması yaptı. 27 kişiyi de yaralayan saldırganın eylemi niçin gerçekleştirdiği henüz bilinmiyor.

Katliamı 223 kalibre saldırı tüfeğiyle gerçekleştiren Betts’in çelik yeleği ve yanında ekstra mühimmatının da olduğu belirlendi. Polis yetkilileri, saldırı tüfeğinin Teksas’tan internet üzerinden sipariş edildiğini ve Betts’in yasal olarak silah almasını engelleyecek bir kaydının bulunmadığını açıkladı.

Saldırganın öldürdüğü dokuz kişi arasında kardeşi Megan Betts’in de bulunduğu ortaya çıktı.

Polis Müdürü Biehl, saldırıda ölenler arasında katliamcının 22 yaşındaki kız kardeşi Megan Betts’in ve erkek arkadaşının da bulunduğunu da açıklarken, “O ilk kurban değil fakat ilk kurbanlar arasında” ifadesini kullandı.

Megan ile erkek arkadaşı, katliamın yaşandığı barın yakınlarında bir aracın içerisinde ölü bulunmuştu.

ABD’de silahlı katliamların kaydını tutan Silahlı Şiddet Arşivi adlı kuruluş, bu yıl şimdiye kadar dört ya da daha fazla kişinin hayatını kaybettiği saldırı sayısının 251 olduğunu bildiriyor.

The Spectator Index sitesi, Twitter hesabından ABD’deki bireysel silahlanmanın boyutlarını ortaya koyan bir istatistik yayınladı. Sydney Üniversitesi’ne dayandırılan bilgilere göre; ABD’de yaşayan her 100 kişi başına 101 silah düşüyor. ABD’yi 35 silahla Suudi Arabistan ve 31 silahla Fransa izliyor. Türkiye’de ise her 100 kişiye 12.5 silah düşüyor.

TRUMP TEŞHİSİ KOYDU AMA…

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesini kana bulayan saldırılarla ilgili hayli tepki çekecek açıklamalarda bulundu. Dün gazetecilere konuşan Trump, iki saldırıda da “akıl sağlı problemi” olduğunu savundu. ABD lideri, “İki vakaya da bakarsanız, bu insanların çok çok ciddi akıl hastası olduğunu görürsünüz” dedi.

Başkan Trump, “Ülkemizde nefrete yer yok. Bununla ilgileneceğiz. Bu ülkemizde yıllardır ama yıllardır aşanıyor ve bunun durmasını sağlamak zorundayız” ifadelerini kullandı.

Fakat ABD’de bir kesim, iki katliamın da Başkan Trump’ın bilhassa Meksikalılar olmak üzere göçmenlere yönelik kullandığı dilde ve silah kontrolüne karşı çıkmasında yattığını savunuyor.