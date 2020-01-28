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Dünyayı etkileyen Corona virüsüyle ilgili Ukrayna’da bir kişi karantinaya alındı!

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ölümcül Corona virüsü nedeniyle Ukrayna’da 1 kişinin karantinaya alındığı bildirildi.

28 Ocak 2020 Salı 09:50
Dünyayı etkileyen Corona virüsüyle ilgili Ukrayna’da bir kişi karantinaya alındı!

Lviv Bölge Laboratuarı Başkan Yardımcısı Aleg Kogut yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

* Ukrayna'nın Lviv şehrinde bir kişi, kendisinde Corona virüsü bulgularına rastlanıldığı için hastanede özel bir bölümde karantina altına alındı.

* Şahısta yüksek ateş, öksürük ve yorgunluk gibi Corona virüsü belirtileri bulunmaktadır.

* Yaptığımız analizlere dair sonuçları, yurt dışında özel bir laboratuvardaki incelemeden sonra öğreneceğiz.

Karantinaya alınan şahsın Çin'de üniversite öğrencisi olduğu ve 27 Ocak Pazartesi sabahında memleketi Lviv'e geldiği ifade edilirken hastanın irtibat kurduğu kişilerin üzerinde yapılacak olan araştırmalara yönelik çalışmaların devem ettiği belirtildi.

Öte yandan Ukrayna Başbakanı Aleksey Gonçaruk bir açıklama yapmış ve şu ifadeleri kullanmıştı:

* Çin’de ortaya çıkan ve dünyayı etkileyen virüsle ilgili Sağlık Bakanlığı kontrolünde bir kriz masası oluşturuldu.

* Bu durumla ilgili alınması gereken kararları aldık.

* Son günlerde Dünya Sağlık Örgütü ile sürekli irtibat halindeyiz.

* Bugün itibariyle bu virüs, Ukrayna’da 1 kişi de dahi gözlemlenmiş değil ve endişelenecek bir şey yok.

* Birçok devlet organıyla görüşmeler yapılacak ve sınır kapılarında önlemler alınacak. İHA

Anahtar Kelimeler:
Corona Virüsü
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