Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
ABD tarihinde bir ilk: Üç güzellik yarışmasında da siyah kadınlar birinci oldu, #MeToo vurgusu yapıldı
BD tarihinde bir ilk: Üç...
Drone'ları hack'lemek meğer 'çocuk oyuncağı'ymış!
Drone'ları hack'lemek çok kolaymış!
Wi-Fi 6 dönemi resmen başlıyor!
Wi-Fi 6 dönemi resmen başlıyor!
Facebook hikayeleri 'tutmaz' denildi, 500 milyonu devirdi!
Facebook hikayeleri 500 milyonu devirdi!
Kahvaltıyı atlamak kalp hastalığından ölüm riskini artırabilir
Kahvaltıyı atlamak kalp hastalığından ölüm...

Dünya’yı korumakta başarısız oldular (New York Haritadan silindi)

Dünyaya olası bir göktaşı çarpmasını bilgisayar ortamında canlandırarak tatbikat yapan NASA uzmanları, Dünya’yı korumayı başaramadı. Simülasyonda tüm çabalara rağmen ABD'nin New York kenti haritadan silindi.

09 Mayıs 2019 Perşembe 13:25
Dünya’yı korumakta başarısız oldular (New York Haritadan silindi)
banner44

  • Tatbikat ABD’de altıncısı düzenlenen "gezegen savunma konferansında" gerçekleştirildi. Bilim insanları dev bir göktaşının Dünya’ya çarpacağı senaryoda insanlığı korumaya çalıştı. 

  • ABD'nin Denver kentine düşeceği hesaplanan sanal göktaşını yok etmek için kamikaze uzay gemileri kullanıldı. Yüksek hızda çarpan gemiler sayesinde göktaşı parçalandı. 

  • Ancak bilgisayar simülasyonunda, dev parçalardan biri gezegenimizin en kalabalık şehirlerinden New York'a düştü, milyonlarca kişi öldü.

  • NE KADAR HAZIRILIKLIYIZ?

    NE KADAR HAZIRILIKLIYIZ?

    banner41
    Peki gezegenimiz olası bir asteroid çarpmasına kadar ne kadar hazırlıklı? Hollywood filmlerinin en popüler konularından biri olan bu senaryoya cevap geçtiğimiz aylarda bilim dünyasından gelmişti.

  • Gezegenimizin göktaşı çarpmasına karşı hazır olmadığı uyarısında bulunan NASA çalışanı Dr Joseph Nuth, American Geophysical Union'ın toplantısında yaptığı konuşmada sürpriz bir asteroide müdahale edecek sürenin olmayabileceğinin altını çizmişti.

  • En büyük sorunun insanlığı böyle bir durumda ne yapacağına dair kesin bir yol haritasının bulunmaması olduğunu belirten Nuth, bu denli bir riskin her an gerçekleşebileceğinin altını çizmiş ve bir de öneride bulunmuştu.

  • Nuth'a göre, bu riski ortadan kaldırmanın en garanti yolu uzaya tek görevi gezegenimize çarpması muhtemel asteroidleri inceleyecek bir araç göndermek.

  • Yeterli ödeneğin ayrılması durumunda bu aracın bir yıl içinde göreve başlayabileceğini belirten Nuth, söz konusu aracın gezegenimize çarpma olasılığı olan asteroidleri durdurabilecek kapasitede de olacağını sözlerine eklemişti.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Dünya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Game of Thrones’taki Starbucks bardağının reklam değeri belli oldu
Game of Thrones’taki Starbucks bardağının reklam değeri belli oldu
İran'da tarihi Tebriz Çarşısı'nda yangın
İran'da tarihi Tebriz Çarşısı'nda yangın
Yüzbinlerce kişi 'Game of Thrones dili' öğreniyor
Yüzbinlerce kişi 'Game of Thrones dili' öğreniyor

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim