Dünya’yı korumakta başarısız oldular (New York Haritadan silindi)

Tatbikat ABD’de altıncısı düzenlenen "gezegen savunma konferansında" gerçekleştirildi. Bilim insanları dev bir göktaşının Dünya’ya çarpacağı senaryoda insanlığı korumaya çalıştı.

ABD'nin Denver kentine düşeceği hesaplanan sanal göktaşını yok etmek için kamikaze uzay gemileri kullanıldı. Yüksek hızda çarpan gemiler sayesinde göktaşı parçalandı.

Ancak bilgisayar simülasyonunda, dev parçalardan biri gezegenimizin en kalabalık şehirlerinden New York'a düştü, milyonlarca kişi öldü.

NE KADAR HAZIRILIKLIYIZ?

Gezegenimizin göktaşı çarpmasına karşı hazır olmadığı uyarısında bulunan NASA çalışanı Dr Joseph Nuth, American Geophysical Union'ın toplantısında yaptığı konuşmada sürpriz bir asteroide müdahale edecek sürenin olmayabileceğinin altını çizmişti.

En büyük sorunun insanlığı böyle bir durumda ne yapacağına dair kesin bir yol haritasının bulunmaması olduğunu belirten Nuth, bu denli bir riskin her an gerçekleşebileceğinin altını çizmiş ve bir de öneride bulunmuştu.

Nuth'a göre, bu riski ortadan kaldırmanın en garanti yolu uzaya tek görevi gezegenimize çarpması muhtemel asteroidleri inceleyecek bir araç göndermek.