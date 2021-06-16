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Dünya'yı kurtarıyor olabilirler

Bilim insanları, okyanuslarda bulunan metanı bikarbonata dönüştürerek atmosfere yayılmasını engelleyen “metan yiyen mikropların”, dünyanın daha sıcak olmasının önüne geçtiğini savunuyor.

16 Haziran 2021 Çarşamba 08:17
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Dünya'yı kurtarıyor olabilirler

United Press International'ın (UPI) haberine göre, Harvard Üniversitesinden bir grup araştırmacı, okyanus tabanında jeolojik olarak birbirinden farklı yedi gaz sızıntısını çevreleyen mikrobik canlıları inceledi.

Araştırmacılar, gaz sızıntılarının etrafında bulunan mikropların metanı yakalayarak bikarbonata dönüştürdüğünü gözlemledi.

California’nın Pasifik Okyanusu’na uzanan kıyısında bulunan Point Dume’de yaptıkları inceleme sonrası araştırmacılar, karbonat kayalarının etrafındaki mikropların, "en hızlı metan tüketimi gerçekleştiren mikroplar" olduğunu ortaya koydu.

Öte yandan, karbonat kayaları çevreleyen mikropların, metanı, volkanik tortu tabakalarındaki mikroplardan 50 kat daha hızlı dönüştürdüğünü keşfeden bilim insanları, bu oranın bugüne kadar kaydedilen en yüksek oranlardan biri olduğunu belirtti.

Bilim insanları, okyanuslardaki “metan yiyen mikropların” gazın büyük bir kısmının atmosfere salınmasının önüne geçtiğini ve gazın deniz ekosisteminde kalmasını sağlayarak dünyanın sıcaklığını dengelediklerini savundu.

Metanın küresel ısınmaya yol açan başlıca sera gazlarından olduğu ve atmosfere salınan metan gazının çoğunlukla insani faaliyetlerden kaynaklandığı biliniyor.

Daha önce yapılan araştırmalar, okyanuslardaki metan miktarının bilim insanlarının düşündüğünden çok daha fazla olduğunu ancak bu gazın çok az bir kısmının atmosfere karıştığını göstermişti.

Son Güncelleme: 16.06.2021 16:22
Anahtar Kelimeler:
OkyanusBilim InsanlarıMetan Yiyen Mikroplar
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