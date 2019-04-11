Dünyayı sarsan isim gözaltında! Wikileaks kurucusu Assange...

Yaklaşık 7 yıldır Londra'daki Ekvador Büyükelçiliği'nde yaşayan Wikileaks kurucusu Julien Assange, gözaltına alındı. İngiltere polisi, Assange'ın iltica hakkını elinden alan Güney Amerika ülkesinin diplomatik temsilciliğinin, kendilerini davet ettiğini dünyaya duyurdu.

Ekvador Devlet Başkanı Lenin Moreno, Assange’nin uluslararası sözleşmeleri defalarca ihlal etmesi üzerine bu kararı aldıklarını öne sürdü. İngiltere’den “idam cezasının uygulanabileceği bir ülkeye iade etmeme” garantisi aldıklarını söyledi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, Twitter hesabından, "Julian Assange bir kahraman değil. Kimse kanunların üstünde de değil. Yıllarca gerçeklerden kaçtı. Assange'ın adalete hesap vermesinin sağlanmasında gösterdikleri iş birliği için Ekvador'a ve Başkan Lenin Moreno'ya teşekkür ederim." paylaşımında bulundu.

İngiltere Dışişleri Bakanlığının Avrupa ve ABD'den Sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan, Assange'ın İngiltere'de adalete hesap vermesinin haklı olduğunu belirterek, "Bundan sona ne olacağına mahkemeler karar verecek." dedi.

Ana muhalefetteki İşçi Partisi de İçişleri Bakanı Sajid Javid'in bugün konuyla ilgili parlamentoda açıklama yapacağını duyurdu.

Wikileaks ise, Ekvador’un bu hamlesinin uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurguladı.

Rusya'dan ilk tepki

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, kendisine konuyla ilgili sorulan soruyu, Assange'ın haklarının ihlâl edilmemesini ümit ettiklerini ifade ederek yanıtladı.

İddia doğru çıktı

Geçen hafta açıklama yayımlayan Wikileaks, 47 yaşındaki Julian Assange'ın sığındığı Ekvador'un Londra Büyükelçiliğinden günler hatta saatler içinde çıkarılacağını iddia etmişti. Wikileaks'in Twitter hesabından yapılan açıklamada, üst düzey bir Ekvador yetkilisinin, "Assange'ın günler hatta saatler içinde elçilik binasından çıkarılacağını ve gözaltına alınması için İngiltere ile anlaşmaya varıldığını" söylediği ileri sürülmüştü.

"Yeni sızıntı sonunu getirdi"

Wikileaks'in blog sitesindeki açıklamada ise bu kararın, Ekvador Devlet Başkanı Lenin Moreno'nun, kardeşi tarafından oluşturulan bir off shore hesabını kullandığına dair iddiaların üstünü kapatma girişimi olduğu savunulmuştu.

Açıklamada, Assange'nin avukatı Carlos Poveda'nın "INA Belgeleri olarak adlandırılan Moreno hakkındaki iddialara ilişkin sızıntılarla müvekkilinin bir ilgisinin bulunmadığını, zira artık Wikileaks'in editörü olmadığını" dile getirdiği de belirtilmişti.

Ekvador Devlet Başkanı Moreno, daha önce yaptığı açıklamada, Wikileaks'i, özel görüşmelerini ve telefon konuşmalarını gizlice dinlemek, yıllar önce Avrupa'da çekilen kendisinin ve ailesinin fotoğraflarını sosyal medyaya sızdırmakla suçlamıştı.

Hem İsveç, hem de ABD istiyor

ABD Dışişleri Bakanlığının çok sayıda yazışmasını internet sitesi aracılığıyla kamuoyuna duyuran ve tartışmalara neden olan Assange, 2012'den beri Londra'nın Knightsbridge semtindeki Ekvador Büyükelçiliğinin bir odasında yaşıyordu.

İngiliz mahkemesi, Assange'ın 2010'da iki kadına tecavüzle suçlandığı İsveç'e iadesine karar vermişti.

Assange, hakkındaki iade kararının ardından Haziran 2012'de İsveç'e iadesi halinde ABD'ye gönderilme riski bulunduğu için Ekvador'un Londra Büyükelçiliğine sığınmıştı.

İsveç mahkemesi 2017'de Assange hakkındaki davaları düşürmüştü. Ekvador, Assange'ın siyasi iltica başvurusunu kabul etmiş ve vatandaşlık vermişti.

Ekvador hükümeti tarafından Mart 2018'de yapılan açıklamada, sosyal medyadan gönderdiği mesajlarla ülkenin uluslararası ilişkilerini tehlikeye attığı için Assange'ın internet erişiminin kesildiği bildirilmişti.