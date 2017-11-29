Duruşmada zehir içip kendini öldürdü

Hollanda'nın Lahey şehrindeki Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde (ICTY) görülen 'Prlic ve diğerleri' davasının temyiz duruşması dramatik şekilde sonlandı. 20 yıl hapse mahkum edildiğinin onandığının açıklanması üzerine 72 yaşındaki eski Bosnalı Hırvat general Slobodan Praljak ''Ben bir suçlu değilim. Kararınızı reddediyorum'' diye bağırdı ve küçük bir kahverengi şişeyi ağzına dikti.

'MÜVEKKİLİM ZEHİR İÇİYOR'

O sırada avukatı, müvekkilinin zehir içtiğini bağırdı. Ardından Praljak kaldırıldığı hastanede can verdi.

TOPLAM 111 YIL HAPİS

2013 yılında açıklanan ilk kararda, Bosna'daki savaşta işledikleri suçlar nedeniyle toplam 111 yıl hapse mahkum edilen 6 Bosnalı Hırvat askeri ve siyasi yetkililerin temyiz duruşması bugün yapıldı.

ICTY tarafından 29 Mayıs 2013'te açıklanan ilk dereceli kararda, Jadranko Prlic 25 yıl hapse mahkum edilirken, sözde Hersek-Bosna Hırvat Cumhuriyeti'nin savunma bakanı Bruno Stojic, HVO komutanları Slobodan Praljak ile Milivoj Petkovic 20'şer yıl, Valentin Coric 16 yıl, esir değişimlerinden sorumlu Berislav Pusic ise 10 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

MOSTAR KÖPRÜSÜNÜ YIKMA EMRİ

Praljak, özellikle Osmanlı'dan kalma Mostar Köprüsü'nün yıkılması emrini vermekle ve böylece Müslüman nüfusa orantısız zarar vermekle suçlanıyordu. Mahkeme, Mostar Köprüsü'nün yıkılması dahil birçok savaş suçu ve insanlığa karşı suçtan hüküm giyen Hırvat komutanların, bölgenin Müslüman Boşnaklardan tamamen temizlenmesini hedeflediğine hükmetmişti.

PRLİC'İN 25 YIL, STOJİZ VE PRALJAK'IN 20 YIL HAPİS CEZASI ONAYLANDI

ICTY Temyiz Konseyi, Bosna Hersek'teki Hersek-Bosna Hırvat Cumhuriyeti (HR-HB) Başbakanı ve Hırvat Savunma Konseyi (HVO) Başkanı Jadranko Prlic'e 25 yıl hapis cezası verirken, HR-HB Savunma Bakanı Bruno Stojic'e ise 20 yıl hapis cezası verdi.

HVO ana üs komutanı Bosnalı Hırvat general Slobodan Praljak'a da daha önce Mostar'ın doğusundaki savaş suçları nedeniyle verilen 20 yıl hapis cezası onaylandı. Ancak komutanın savaş sırasına Mostar Köprüsü'nin meşru bir askeri hedef olduğuna dair itirazını kısmen kabul etti.

'SUÇ MAHALLİ'

Olayın ardından önce basın mensuplarına bilgi veren bir güvenlik görevlisi Praljak'ın hayatta olduğunu ve tedavi edildiğini söyledi.

Ardından Hollanda polisi mahkeme salonunu 'suç mahali' ilan ettiğini duyurdu.

Son olarak ise Hırvatistan devlet televizyonu eski Bosnalı Hırvat general Slobodan Praljak'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.