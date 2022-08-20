'Duş almayın, bez kullanın'

Almanya’da enerji arz sorunu nedeniyle yetkililerin aldığı önlemler ve halka yönelik sunulan öneriler yaşanan krizin boyutunu gözler önüne seriyor. Bunlardan biri olarak yeni bir öneri de Baden-Württemberg Eyaleti Başkanı Winfried Kretschmann’dan geldi. Kretschmann, insanlar sürekli duş almak yerine bir bez kullanarak, çok tasarruf edebileceklerini söyledi.

Rusya’nın kısıtlamaları doğrultusunda tarihsel bir enerji kriziyle boğuşan Almanya'da enerji krizine yönelik tasarruf çağrıları sürüyor. Porsche ve Mercedes-Benz'in genel merkezlerinin yer aldığı eyalet olan Baden-Württemberg Eyaleti'nin Başkanı Winfried Kretschmann’ın önerisi bunlardan sonuncusu oldu.

Aynı zamanda Yeşiller Partisi üyesi olan Kretschmann, enerji krizi hakkında Südwest Presse gazetesine konuştu. Enerji israfını önlemek için kişisel olarak ne gibi adımlar attığını anlatan Başkan, soğuk duş alıp almadığı sorulduğunda, "Her zaman duş almak zorunda değilsin. Ne de olsa el ve yüz bezi var. Faydalı bir buluş." İfadelerini kullandı.

Kretschmann evinin çatısında "dev" bir güneş enerjisi teçhizatı olduğunu, elektrikli bir araba sürdüğünü ve sadece "daha sağlıklı" bir alışkanlık olarak tek bir odayı ısıttığını söyledi.

Kretschmann, Fransa ve İsviçre sınırındaki güneybatı Alman eyaletini yönetiyor ve bölgenin yaklaşık 11 milyon sakini var.

Porsche ve Mercedes-Benz'in genel merkezleri eyalet başkenti Stuttgart'ta bulunuyor.