Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
114930
ALTIN
169.724
DOLAR
3.9582
STERLİN
5.5661
EURO
4.8821
Sigara kullananlar bu habere dikkat!
Sigara kullananlar dikkat!
Bu haber ebeveynleri şaşkına çevirecek!
Sıra dışı araştırma: Nene ve...
Dizi izlemek için personel arıyorlar!
Tek işleri dizi izlemek!
Boyun, koltuk altı, üst gövde ve göz çevresinde et beni varsa...
Boyun, koltuk altı,ve göz çevresinde...
'Çok yakışıklısın' cezası kestiler!
'Çok yakışıklısın' cezası kestiler!

Duterte 811 kişiyi tutukladı

Ulusal Polis (PNP) Genel Müdürü Dela Rosa, 28 Mart-1 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilen operasyonda, 7 şüphelinin öldürüldüğünü, 811 kişinin de tutuklandığı bilgisini paylaştı.

02 Nisan 2018 Pazartesi 14:24
Duterte 811 kişiyi tutukladı

Filipinler polisinin uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlediği operasyonda 7 şüpheli öldürüldü, 811 kişi de tutuklandı. 

Ulusal Polis (PNP) Genel Müdürü Dela Rosa, 28 Mart-1 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilen operasyonda, 7 şüphelinin öldürüldüğünü, 811 kişinin de tutuklandığı bilgisini paylaştı.

Operasyonların ülkenin dört farklı bölgesinde düzenlendiğini söyleyen Rosa, tutuklananların büyük bölümünün ülkenin merkez bölgesinden olduğunu ifade etti. 

Polis kayıtlarına göre, Filipinler'de uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen operasyonlarda şimdiye kadar yaklaşık 5 bin kişi öldürüldü. 

Devlet Başkanlığı görevini 30 Haziran 2016'da devralan Rodrigo Duterte, uyuşturucu ve yolsuzlukla mücadeleye öncelik vereceğini açıklamıştı. Duterte, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde emniyet güçlerine "vur emri" vermişti. 

Duterte hükümeti, Filipinli ve yabancı insan hakları örgütleri tarafından sert dille eleştiriliyor. Bu örgütler, Filipinler hükümetinin "insanlığa karşı suç" işlediğini savunuyor.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hindistan'da maymun, bebek kaçırdı
Hindistan'da maymun, bebek kaçırdı
Belçika'da Hristiyan mültecilere özel muameleye tepki
Belçika'da Hristiyan mültecilere özel muameleye tepki
Çin’in uzay istasyonu yanarak infilak etti
Çin’in uzay istasyonu yanarak infilak etti

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim