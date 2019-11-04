Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Yeni iOS'tan bir hata daha
Yeni iOS'tan bir hata daha
Google o markayı satın aldı
Google o markayı satın aldı
Tıkalı burun uyku problemlerine yol açıyor
Tıkalı burun uyku problemlerine yol...
Aspirin depresyona iyi geliyor
Aspirin depresyona iyi geliyor
Birçok hastalığın tedavisinde kullanılıyor
Birçok hastalığın tedavisinde kullanılıyor

Düzensiz göçmenlerin Yunan askerlerince darbedilip Türkiye’ye gönderildiği iddiası

Edirne'de, Yunanistan'ın darbedip Türkiye'ye zorla gönderdiği ileri sürülen 252 düzensiz göçmen yakalandı.

04 Kasım 2019 Pazartesi 13:15
Düzensiz göçmenlerin Yunan askerlerince darbedilip Türkiye’ye gönderildiği iddiası

İddiaya göre, Yunanistan’a geçen düzensiz göçmenler, Yunan hudut birliklerince uluslararası sözleşmelere aykırı olarak Meriç Nehri üzerinden zorla Türkiye’ye gönderildi.

Sınır birlikleri ve jandarma ekiplerince Kapıkule Sınır Kapısı yakınlarında 252 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, Yunan hudut birliklerinin kendilerini darbettiğini öne sürdü.

AYAKKABI VE CEP TELEFONLARINI ALDILAR

Düzensiz göçmenlerden Pakistan uyruklu Seyit Habib, gazetecilere yaptığı açıklamada, Yunan askerlerinin kendilerini darbettiğini, ayakkabı ve cep telefonlarını alarak Türkiye tarafına attıklarını iddia etti.

“HEPİMİZE VURDULAR”

Meriç Nehri’nden kayıkla Türk tarafına zorla götürüldüklerini savunan Habib, “Biz kalabalıktık, hepimize vurdular, telefonumuzu, paramızı aldılar, yemek vermediler, bizi botla nehirden bu tarafa attılar” dedi. AA

banner22
Anahtar Kelimeler:
Yunan AskerGöçmen
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İkinci Türk-Rus kara devriyesi başladı
İkinci Türk-Rus kara devriyesi başladı
Şili'de 6 büyüklüğünde deprem
Şili'de 6 büyüklüğünde deprem
Türkiye DEAŞ elebaşı Bağdadi’nin ablasını yakaladı
Türkiye DEAŞ elebaşı Bağdadi’nin ablasını yakaladı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim