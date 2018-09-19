Edi ve Büdü hakkında yıllar sonra ortaya çıkan gerçek

İkonik karakterleri sayesinde 90'larda çocukluğunu yaşayan insanların hafızasına kazınan Susam Sokağı hakkında yıllar sonra ortaya ilginç bir gerçek çıktı. Dizinin en sevilen karakterleri olan Bert ve Ernie (ülkemizde Edi ile Büdü olarak geçiyor), dizinin yazarının verdiği bilgiye göre eşcinsel karakterler olarak tasvir edilmiş.

Edi ile Büdü aslında eşcinsel karakterlermiş

Arkadaşlık, temel kültür derslerinin başlangıcı ve hayata dair bilgiler veren Susam Sokağı hakkında yıllar sonra böyle bir detayın ortaya çıkması şaşırttı. Ancak dizinin Amerikan versiyonunun bu şekilde tasarlandığını belirtelim. Yani vakti zamanında TRT 2'de yayınlanan Türkiye uyarlamasında Edi ile Büdü'nün bu şekilde tasvir edilip edilmediği belli değil. Ancak dizinin Türkiye'de yayınlanan bölümlerinin senaryoları yurt dışından alındığı için bu durumun az da olsa söz konusu olduğunu söyleyebiliriz.

Çocuk psikologlarının tavsiye ettiği dizi hakkında yıllarca böyle bir söylenti vardı. Ancak yazar Mark Saltzman'in bu söylentiyi seneler sonra kabul etmesi, diziyi eskiden takip eden kitleye sürpriz yaşattı