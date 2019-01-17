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Efsanenin adı memleketinde yaşayacak!

2016'da 74 yaşında hayatını kaybeden efsanevi boksör ve ünlü ırkçılık karşıtı aktivist Muhammed Ali'nin ismi memleketi Kentucky'deki havalimanına verilecek.

17 Ocak 2019 Perşembe 11:26
Efsanenin adı memleketinde yaşayacak!

ABD basınına göre, Ali’nin memleketi Kentucky’ye bağlı Louisville Yerel Havalimanı Yönetim Kurulu dün yaptıkları toplantıda tesisin adını ‘Louisville Muhammed Ali Uluslararası Havalimanı’ olarak değiştirme kararı aldı.

Muhammed Ali’nin eşi Lonnie Ali, yaptığı açıklamada, söz konusu isim değişikliğinden dolayı gurur duyduğunu belirterek, “Ali, bir dünya vatandaşı olmasına rağmen asla memleketini unutmadı” ifadesini kullandı.

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Havalimanının yönetim kurulu ise söz konusu değişikliğin bir yıldan uzun süredir yapılan çalışmanın sonucu olduğunu kaydetti.

Söz konusu karar, Muhammed Ali’nin doğum gününden bir gün önce geldi. Efsanevi boksör yaşasaydı bugün 77 yaşına girecekti.

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Anahtar Kelimeler:
Muhammed Ali
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