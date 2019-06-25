Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Herkesin sofralarında ama gizli faydalarını kimse bilmiyor
Herkesin sofralarında ama gizli faydalarını...
Google'dan flaş karar: Tablet üretimini kesiyor
Google'dan flaş karar!
Uzun saatler çalışanlar dikkat!
Uzun saatler çalışanlar dikkat!
Whatsapp'tan yeni bir özellik daha! Büyük bir sorunu çözecek
Whatsapp'tan yeni bir özellik daha!...
Dünyanın en büyük uçağı satışa çıkarıldı! İşte fiyatı
Dünyanın en büyük uçağı satışa...

Efsanenin mezarıyla ilgili çarpıcı gerçekler ortaya çıktı

Bugün 10'uncu ölüm yıldönümü olan Pop'un Kralı gündemden düşmüyor. Ailenin, ölümünün ardından Michael Jackson'ın bedeni için aşırı kaygı duyduğu ve bu nedenle efsanenin cenazesinin yerleştirildiği altın kaplama tabutun da betonla kaplandığı ortaya çıktı.

25 Haziran 2019 Salı 12:20
Efsanenin mezarıyla ilgili çarpıcı gerçekler ortaya çıktı

İngiliz The Mirror gazetesinin haberine göre; Jackson, sahne kostümü içinde, ikonik beyez eldivenlerinin de aralarında bulunduğu müzik hayatına damga vuran eşyalarla birlikte gömülmüştü.

O dönemde altın kaplama tabutla toprağa verileceği açıklanan Michael Jackson’ın ailesi, hırsızlar ve nebbaşlar (mezar soyguncuları) nedeniyle öyle kaygılanmış ki, tabutu betonla kaplama kararı almışlar.

Kardeşi Marlon, Jackson’ın oğlulları Prince Michael, Paris ve Blanket’ın “Babacığım seni çok seviyoruz, seni çok özleyeceğiz” yazılı notlarının da tabuta yerleştirildiğini açıkladı.

FOTO: REUTERS

Marlon, Jackson’ın tabutunun 18 bin dolar tuttuğunu ve Pop’un Kralı’na özel bir peruk takıldığını ve takma saçların omuzlarına kadar uzandığını söyledi. Kardeşi Jackson, bir makyaj sanatçısının ise Jackson sanki son kez sahneye çıkacakmış gibi makyaj yaptığını aktardı.

Ayrıca mezara sensörlü kameraların yerleştirildiği ve izinsiz bir giriş ya da müdahalede güvenlik görevlilerini uyarmak üzere alarmların devreye gireceği belirtildi.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Efsane
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Vatandaş 2019-06-25 14:02:54

Adamın mezarı bile alarmlı..

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
İngiltere, F-35'lerini ilk kez Suriye'de denedi
İngiltere, F-35'lerini ilk kez Suriye'de denedi
Soyuz 204 gün sonra Dünya’ya döndü
Soyuz 204 gün sonra Dünya’ya döndü
Almanya'da iki askeri jet havada çarpıştı
Almanya'da iki askeri jet havada çarpıştı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim