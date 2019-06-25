Efsanenin mezarıyla ilgili çarpıcı gerçekler ortaya çıktı

İngiliz The Mirror gazetesinin haberine göre; Jackson, sahne kostümü içinde, ikonik beyez eldivenlerinin de aralarında bulunduğu müzik hayatına damga vuran eşyalarla birlikte gömülmüştü.

O dönemde altın kaplama tabutla toprağa verileceği açıklanan Michael Jackson’ın ailesi, hırsızlar ve nebbaşlar (mezar soyguncuları) nedeniyle öyle kaygılanmış ki, tabutu betonla kaplama kararı almışlar.

Kardeşi Marlon, Jackson’ın oğlulları Prince Michael, Paris ve Blanket’ın “Babacığım seni çok seviyoruz, seni çok özleyeceğiz” yazılı notlarının da tabuta yerleştirildiğini açıkladı.

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Marlon, Jackson’ın tabutunun 18 bin dolar tuttuğunu ve Pop’un Kralı’na özel bir peruk takıldığını ve takma saçların omuzlarına kadar uzandığını söyledi. Kardeşi Jackson, bir makyaj sanatçısının ise Jackson sanki son kez sahneye çıkacakmış gibi makyaj yaptığını aktardı.

Ayrıca mezara sensörlü kameraların yerleştirildiği ve izinsiz bir giriş ya da müdahalede güvenlik görevlilerini uyarmak üzere alarmların devreye gireceği belirtildi.