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Efsanevi çizgi roman sanatçısı Adams hayatını kaybetti

Amerikalı efsanevi çizgi roman sanatçısı Neal Adams'ın 80 yaşında hayatını kaybettiği bildirildi.

01 Mayıs 2022 Pazar 16:49
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Efsanevi çizgi roman sanatçısı Adams hayatını kaybetti

Batman’i cesur bir süper kahramana dönüştürmeye yardım eden ve çizerlerin hakları için mücadele eden Amerikalı çizgi roman sanatçısı Neal Adams’ın 28 Nisan’da 80 yaşındayken hayatını kaybettiği açıklandı.

Hollywood Reporter’a göre ünlü sanatçının eşi Marilyn Adams, çizerin sepsis komplikasyonları yaşadıktan sonra perşembe günü New York’ta vefat ettiğini doğruladı.

UYUŞTURUCU BAĞIMLILIĞI VE IRKÇILIK GİBİ SORUNLARA DEĞİNDİ

İkonik sanatçı, fotogerçekçilik akımından yararlanarak Batman’i daha cesur bir süper kahramana dönüştürmeye yardım etmesiyle ünlüydü, ayrıca “Kara Şövalye”nin en büyük düşmanlarından bazılarında da imzası bulunuyordu.

Adams, yaklaşık 60 yıla yayılan kariyeri boyunca Batman, Avengers, X-Men, Brave and the Bold ve daha pek çok çizgi roman karakteri üzerine çalıştı.

Ünlü çizer, ayrıca DC Comics’in ilk siyah süper kahramanlarından biri olan Green Lantern/Jon Stewart karakterinin de yaratıcısıydı.

Adams, süper kahramanların diğer süper kötüler yerine uyuşturucu bağımlılığı ve ırkçılık gibi gerçek dünya sorunlarıyla savaşmak zorunda kaldığı Green Arrow ve Green Lantern gibi çizgi karakterler geliştirdi.

1970’lerde, Adam West’in 1966 yapımı Batman filmindeki performansından sonra Batman, çocuklara yönelik bir karakter olarak görülüyordu.

İşte o dönemde Adams devreye girerek yazar Dennis O’Neil ile birlikte çalıştı ve ikonik karakteri, modern “Kara Şövalye”ye dönüştürdü, ayrıca düşmanı Joker’e de korkutucu bir tonu aşılamaya yardımcı oldu.

Son Güncelleme: 01.05.2022 16:54
Anahtar Kelimeler:
çizgi RomanBatmanNeal Adams
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