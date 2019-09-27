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Ege'de göçmenleri taşıyan bot battı: 2 çocuk öldü

Koyun Adası açıklarında kaçak göçmenleri taşıyan bot battı. Yunan sahil güvenliği 12 kişiyi kurtarırken 2 çocuğun cesedine ulaşıldı.

27 Eylül 2019 Cuma 16:20
Ege'de göçmenleri taşıyan bot battı: 2 çocuk öldü

Ege Denizi'nde Koyun Adası (İnuses) yakınlarında düzensiz göçmenleri taşıyan botun batması sonucu 2 çocuk hayatını kaybetti, 4 kişi kayboldu.

Yunan Haber Ajansı ANA-MPA, bölgeye giden Yunan sahil güvenlik birimlerinin 4’ü çocuk, 3’ü kadın 12 kişiyi kurtardığını, 7 yaşındaki bir çocuk ile bir bebeğin cesedine ulaşıldığını belirtti.

Kazadan kurtarılanların botta 18 kişi bulunduğunu söylemesi üzerine kaybolan 4 kişiyi arama kurtarma çalışmaları başlatıldığı kaydedildi.

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Ege
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