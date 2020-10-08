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Ege'de karşılıklı NAVTEX

Yunanistan ile yeni bir NAVTEX gerilimi yaşanıyor. Yunanistan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kapsayacak şekilde Ege Denizi’nde atış eğitimleri için NAVTEX ilan etti. Türkiye'de buna karşı yeni bir NAVTEX duyurusunda bulundu.

08 Ekim 2020 Perşembe 17:03
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Ege'de karşılıklı NAVTEX

Türkiye ve Yunanistan arasında NATO Karargahı'nda yapılması planlanan toplantı öncesinde Yunan yetkililer provokatif bir adım atarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kapsayacak şekilde Ege Denizi’nde atış eğitimleri için NAVTEX ilan etti.

Türkiye de buna karşılık mütekabiliyet esasıyla 28 Ekim’de atış eğitimleri için NAVTEX duyurusunda bulundu.

Türkiye, Ege ve Doğu Akdeniz'deki sorunların diyalog ile çözülmesine yönelik gerekli adımları atarken Yunanistan diyalog masasını devirmeye yönelik eylemlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda Yunanistan, 29 Ekim’i de kapsayacak şekilde Ege Denizi’nde atış eğitimleri için NAVTEX ilan etti. Yunanistan bu tehditkar adımıyla iki ülke arasında güven artırıcı önlemler kapsamında kabul edilen bir ilkeyi çiğnemiş oldu. Söz konusu NAVTEX'e karşılık da Türkiye dün, mütekabiliyet kapsamında 28 Ekim’de atış eğitimleri için NAVTEX duyurusunda bulundu.

Yunanistan'ın ilan ettiği NAVTEX'in iki ülke arasında güven arttırıcı önlemler kapsamında kabul edilen "İki ülkenin milli günlerinde askeri faaliyet planlamama” ilkesine aykırı olduğuna dikkati çeken güvenlik kaynakları, Yunanistan'ın bölgede tansiyonu yükseltmeye yönelik adımları atmaya devam ettiğini belirtti.

İki ülke askeri heyetleri arasında NATO Karargahı'nda yapılması planlanan toplantı öncesinde atılan bu provokatif adımı bölgede çözüme giden yolu kısaltmak yerine daha da uzatmaya yönelik bir çaba olarak nitelendiren güvenlik kaynakları, "Türkiye sorunların uluslararası hukuk ve iyi komşuluk temelinde çözülmesi için çaba harcarken Yunanistan’ın daha önce üzerinde mutabakata varılmış bir ilkeyi bilerek ihlal etmesi gerçek niyetini bir kez daha ortaya koymuştur" ifadesini kullandı.

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