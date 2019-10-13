Ekvador'da protestolar: Başkent Quito'da sokağa çıkma yasağı

Ekvador Devlet Başkanı Lenin Moreno, 10 gün önce akaryakıt sübvansiyonlarının kaldırılmasıyla başlayan hükümet karşıtı protestoları bastırmak için orduyu devreye soktu.

Başkent Quito'da dün akşamdan itibaren sokağa çıkma yasağı uygulanırken başkent ve çevresinde güvenlikten askerlerin sorumlu olacağı açıklandı.

Moreno bu kararı, başkentte dün aralarında bir televizyon ve gazeteyle Sayıştay'ın da bulunduğu bazı binaları ateşe vermesinden sonra aldı.

Lenin Moreno, ülkeyi felce uğratan protesto dalgasından uyuşturucu kaçakçılarını, suç çetelerini ve kendisini devirmeye çalışmakla suçladığı eski Devlet Başkanı Rafeal Correa'nın destekçilerini sorumlu tuttu.

Moreno, Correa döneminde devlet başkanı yardımcısıydı. Moreno'nun Correa döneminde artan kamu borçlarını azaltmak için kemer sıkma önlemlerine başvurması iki siyasetçinin arasını açmıştı.