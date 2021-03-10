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Ekvator Ginesi'nde 105 kişinin öldüğü patlama nedeniyle 3 günlük ulusal yas ilan edildi

Ekvator Ginesi'nde 7 Mart'ta meydana gelen patlamada 105 kişinin hayatını kaybetmesi dolayısıyla ulusal yas ilan edildiği bildirildi.

10 Mart 2021 Çarşamba 18:01
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Ekvator Ginesi'nde 105 kişinin öldüğü patlama nedeniyle 3 günlük ulusal yas ilan edildi

Ekvator Ginesi'nde hükümet, ülkenin en büyük şehri Bata'daki kışlada meydana gelen patlamayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Patlamada, hayatını kaybedenler için bugünden itibaren ülke genelinde 3 günlük ulusal yas ilan edildi.

Dünya Sağlık Örgütünden yardım çağrısı

Ekvator Ginesi'nin en büyük şehri Bata'daki kışlada 7 Mart'ta meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 105'e yükseldiği, yaralananların sayısının ise 615'e çıktığı bildirildi.

Patlama sonrası kışlaya yakın birçok ev yıkılmış, çok sayıda kişi göçük altında kalmıştı.

42 yıldır ülkeyi yöneten Cumhurbaşkanı Teodoro Obiang Nguema, devlet televizyonu TVGE'de yaptığı açıklamada, kazanın dinamit ve mühimmat depolarından sorumlu birimin ihmalinden kaynaklandığını belirtmişti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), uluslararası yardım kurumlarına, yaralılar ve bölge halkı için adım atılması çağrısı yapmıştı.

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