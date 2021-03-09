Ekvator Ginesi'ndeki patlamada ölenlerin sayısı 98'e yükseldi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Teodoro Nguema Obiang Mangue, 7 Mart'ta yaşanan patlamada ölenlerin sayısının 98, yaralananların sayısının da 615'e çıktığını açıkladı.

Bata'daki özel kuvvet ve jandarma birliklerinin kaldığı Nkoa Ntoma Kışlası'nda meydana gelen patlamanın etkisiyle kışlaya yakın birçok ev yıkılmış, çok sayıda kişi göçük altında kalmıştı.

42 yıldır ülkeyi yöneten Cumhurbaşkanı Teodoro Obiang Nguema, devlet televizyonu TVGE'de yaptığı açıklamada, kazanın dinamit ve mühimmat depolarından sorumlu birimin ihmalinden kaynaklandığını vurgulamıştı.