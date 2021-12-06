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El Cezire'den bomba iddia: Sedat Peker gözaltına alındı

Katar merkezli yayın organı El Cezire, organize suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker'in BAE yetkilileri tarafından gözaltına alındığı ve uzun süredir iadesini talep eden Türkiye'ye iade edilebileceğini duyurdu.

06 Aralık 2021 Pazartesi 15:35
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El Cezire'den bomba iddia: Sedat Peker gözaltına alındı
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Türkiye'de hakkında "Suç Örgütü Lideri" olmak suçundan yakalama kararı verilen Sedat Peker'in Birleşik Arap Emirlikleri'nde olduğu belirtiliyordu.

Geçtiğimiz aylarda Youtube hesabından çektiği videolara ara veren, ardından sosyal medya hesabından çeşitli iddialar ortaya atılan Peker, bir süreden bu yana sosyal medyayı da aktif olarak kullanmıyordu.

Katar merkezli El Cezire, Peker'in bugün gözaltına alındığını iddia etti.

EL CEZİRE: GÖZALTINA ALINDI

Katar merkezli yayın yapan El Cezire televizyonu, Sedat Peker'in Birleşik Arap Emirlikleri'nde gözaltına alındığını ve ülkedeki işlemlerin ardından Türkiye'ye iade edilebileceğini öne sürdü. Söz konusu haber le ilgili şu ana kadar resmi kaynaklardan açıklama gelmedi.

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