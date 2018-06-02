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El-Halil'de bir Filistinli şehit edildi

İşgal altındaki Batı Şeria'da yer alan El-Halil kentinde bir Filistinlinin vurularak şehit edildiği bildirildi.

02 Haziran 2018 Cumartesi 18:50
El-Halil'de bir Filistinli şehit edildi

İşgal altındaki Batı Şeria'da yer alan El-Halil kentinde bir Filistinlinin vurularak şehit edildiği bildirildi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, El Halil kentinin şehir merkezinde vurulan Filistinli bir genç şehit oldu.

Bakanlık şehidin ismi ve olayın meydana geliş şekline ilişkin detay vermedi.

Öte yandan İsrail askerlerinin, Filistin Kızılayı çalışanlarının olay yerine girmesine izin vermediği belirtildi.

Olayla ilgili açıklama yapan İsrail ordusu, şehit edilen gencin İsrail askerlerine araçla saldırı girişiminde bulunduğunu iddia etti.

Saldırı girişimde bulunduğu iddia edilen Filistinli gencin askerler tarafından vurularak şehit edildiği açıklandı.

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