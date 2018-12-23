El sıkışmak vatandaşlık şartı oldu

Danimarka'da meclis, hükümet tarafından önerilen vatandaşlık için el sıkışma şartı tasarısını onayladı. Karar, vatandaşlığa kabul töreninde vatandaşlık alan kişilerin Danimarkalı yetkililerle el sıkışmasını zorunlu kılıyor.

Danimarka'da vatandaşlık almaya hak kazanan kişilerin, vatandaşlığa kabul töreninde el sıkışmasını zorunlu hale getiren tasarı onaylandı. Kararın gerekçesi, vatandaşlık almaya hak kazanan kişilerin Danimarka hükümetine ve değerlerine duyduğu saygının göstergesi olması olarak açıklandı.

Tasarı Danimarka'nın üç partili azınlık hükümeti tarafından meclise sunuldu. Mecliste kabul edilen yeni tasarı 1 Ocak tarihi itibariyle geçerli olacak.

Kararın kabul edilmesi Danimarka'da tartışmaların fitilini ateşledi. Kararın Müslümanlar'ı hedef aldığı belirtildi. Çok sayıda yerel yönetici, meclisin kabul ettiği kararı uygulamayacaklarını söyledi.