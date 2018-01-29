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Elektrik krizi hastane kapattı

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, bölgedeki elektrik krizi ve jeneratörler için gerekli yakıtın tükenmesinden dolayı kentte bir hastanenin faaliyetinin durdurulduğunu bildirdi.

29 Ocak 2018 Pazartesi 13:23
Elektrik krizi hastane kapattı
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Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, bölgedeki elektrik krizi ve jeneratörler için gerekli yakıtın tükenmesinden dolayı kentte bir hastanenin faaliyetinin durdurulduğunu bildirdi.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Devam eden elektrik krizi ve hastanelerin çalışabilmesi için kullanılan jeneratörlerin yakıtının tükenmesi nedeniyle Gazze'nin kuzeyinde bulunan BeytHanun Hastanesi'nde sağlık hizmetleri durdurulmuştur." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, kapatılan hastanede bulunan hastaların başka bir devlet hastanesine nakledileceği belirtildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı Vekili Yusuf Ebu er-Riyş dün yaptığı açıklamada, "Sağlık sektöründe yaşanan krizden dolayı birkaç saat içinde bazı hastaneleri kapatmak zorunda kalacağız. Gazze'deki hastanelerde temel ilaç listesinde büyük eksiklikler var." demişti.

Gazze 2006 yılından bu yana enerji anlamında büyük sıkıntılar yaşıyor, bölge 600 megavat elektriğe ihtiyaç duyuyor ancak bunun yalnızca 210 megavatı temin edilebiliyor

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