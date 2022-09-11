Elizabeth'in cenazesine Türkiye'den 1,5 milyon karanfil

Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümü sonrası Antalya ve Isparta'daki kesme çiçek sektörü hareketlendi.

Elizabeth'in 10 günlük yas ve cenaze programı için Türkiye'den de çiçek sipariş edildi.

İngiltere'ye 1,5 milyon dalı bulacak karanfil sevkiyatı başladı.

Antalya Ticaret Borsası (ATB) Meclisi ile Kesme Çiçek ve Süs Bitkileri Meslek Komitesi üyesi Selçuk Çelebi, ''Bu dönemde ürünlerimizi genelde TIR'larla sevk ederiz ama cenazeye yetişmesi için uçaklarla sevkiyata başladık'' dedi.

Üreticiler yüzde 90 artan talebi yetiştirmek için yoğun bir mesaide.

İşçi sayıları yüzde 50 artırıldı.

Çiçek firmasında kalite kontrol ve depo sorumlusu ziraat mühendisi Rabia Yıldırım, yayla bölgesindeki üretimin az olduğu dönem olması nedeniyle normalde günlük 8 saat şeklinde bir çalışma programı uygularken, Kraliçenin ölümü üzerine hem mesai saatleri hem de işçi sayılarını artırmak durumunda kaldıklarını söyledi.

Yıldırım, bu süreçte her gün günlük 2'şer saat mesai ve 11- 18 Eylül Pazar günleri de çalışma kararı aldıklarını dile getirdi.

Yıldırım, 30 olan işçi kapasitesinin de 45 kişiye çıkartıldığını kaydetti.

Ancak Antalya'daki seralarda hasat dönemi kasım ayında başlıyor.

Isparta'da da yayla üretiminin son dönemine girildi.

Bu nedenle siparişlerin tamamının karşılanamayacağı öğrenildi.