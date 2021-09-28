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Ellerinin yerinde kıskaçları olan Grady Stiles’in hikayesi herkesi şaşırttı

Amerika’da yayınlanan korku dizisi American Horror Story’e ilham olan Grady Stiles’in hayatı ilginç yönleriyle merak uyandırdı. Genetik bir rahatsızlığı olan Grady Stiles ve ailesi cinayetler ve bir dönem yaptıkları sirk gösterileriyle tarihe isimlerini yazdırmayı başardı.

28 Eylül 2021 Salı 10:06
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Ellerinin yerinde kıskaçları olan Grady Stiles’in hikayesi herkesi şaşırttı
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Stiles Ailesi, bir yüzyıldan uzun süredir çok nâdir rastlanan elektrodaktili ya da halk arasındaki adıyla "ıstakoz pençesi" rahatsızlığından muzdaripti. Genetik olarak nesillerden nesillere aktarılan bu hastalık ellerde ve ayaklarda ortadaki üç parmağın bulunmaması ya da bütün parmakların baş ve serçe parmağa kaynamış şekilde olmasını ifade ediyordu. Bu genetik deformasyona sahip olan kişilerin elleri tıpku bir ıstakoz kıskacını anımsatıyordu. Bu hastalık Stiles ailesi için bir engelden çok avantajlı bir duruma dönüştü. Aile 1800'lü yıllarda genişlemeye başladı, elektrodaktiliye sahip olan çocuklarının sayısı arttı ve böylece 'Istakoz Ailesi' adını verecekleri sirki kurarak dünya turnesine çıktı.

GRADY STILES’İN HİKAYESİ POPÜLER OLDU

“Istakoz çocuk” ismiyle tüm dünyada geniş bir üne sahip olmayı başaran Grady Stiles, 1937 yılında Pittsburgh’da dünyaya geldi. Onun doğduğu yıllarda ailesi sirklerini kurmuştu ve Grady, 2-3 yaşlarına geldiğinde bu sirk için çalışmaya başladı. Onu diğerlerinden özel kılan ise kıskaç görüntüsünün hem el hem de ayak parmaklarında oluşmasıydı. Grady, yürüyemiyordu ve yaşamının büyük bir bölümü tekerlekli sandalyede geçirmek zorunda kaldı. Vücudunun üst kısmı ise normal bir insandan daha gelişmişti ve sahip olduğu kuvvet herkesi şaşırtıyordu.

AŞIK OLUNCA HAYATI DEĞİŞTİ

Çalıştığı sirkle beraber dünyanın pek çok bölgesinde gösteriler düzenleyen Grady, Maria Teresa isimli bir kadına aşık oldu. Sirk personeli olarak çalışan Teresa, Grady’in durumundan etkilendi ve ikili evlenerek iki çocuk sahibi oldu. Çocuklarınında aynı hastalıkla doğması sirkte çalışan sayısının artmasına neden oldu. Her şey Stile ailesi için yolunda giderken Grady, alkol problemi yaşamaya başladı. Eşi ve çocuklarına kötü davranan Grady, bir kavga sırasında eşinin spiralini kıskaç gibi eli sayesinde vücudundan söküp aldı ve ardından onu boğmaya çalıştı.

KIZININ NİŞANLISINI ÖLDÜRDÜ

Grady ve Maria’nın büyük çocukları Donna aşık olduğunu ve evlenmek istediğini söylediğinde ailenin ününü arttıran cinayet işlendi. Grady bu evliliğe hiçbir şekilde onay vermiyordu. Kızının nişanlısını düğünün bir gece öncesinde av tüfeği ile öldürdü. Mahkeme önüne çıktığında hiçbir pişmanlık duymadığını ve cinayeti işlediğini kabul eden Grady, yaşadığı hastalık nedeniyle hapse atılmasının mümkün olamayacağını biliyordu.

EŞİ ÖLÜMÜNÜ PLANLADI

Grady’in kötü muamelesi ve saldırgan tavırlarına dayanamayan eşi Maria komşuları Chris Wyant’a 1.500 dolar vererek kocasını öldürmesini istedi. Maria ve Wyant cinayeti birlikte planladı. Wyant, Grady'yi yakın mesafeden silahla vurarak öldürdü. Maria Teresa, çıkarıldığı mahkemede işkence gördüğü onca zamanı anlattı ve Grady'yi öldürtmese onun tüm ailesini öldüreceğini söyledi. Netice olarak Wyant 27, Teresa ise 12 yıl hapse mahkum edildi.

Son Güncelleme: 28.09.2021 10:09
Anahtar Kelimeler:
Grady Stiles
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