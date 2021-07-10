Elli tane acılı sosisliyi 22 dakikada mideye indirdi

ABD'de bir kadın 22 dakikada 50 tane acılı sosisli sandviç yedi.

Michigan eyaletinin Rockford bölgesinde yer alan The Corner Bar adlı mekanda çarşamba günü düzenlenen yemek yarışmasında Molly Schuyler yerel bir rekor kırdı.

Acılı sosisli sandviçleriyle ünlü mekanda bu tür yemek yarışmaları geleneksel olarak düzenleniyor.

Barın yöneticisi John Vanaman, yarışmalarda belirli bir seviyenin üzerine çıkanların isimlerini yazdıkları ayrı bir köşeleri olduğunu belirterek "12 acılı sosisliyi 4 saat içinde yerseniz adınız duvara yazılır" ifadesini kullandı.

Yeni rekorun sahibi olarak 42 yaşındaki Schuyler'in adı da bu köşeye yazılacak. Barda çalışan garsonlardan Lisa Paavo, Schuyler için "Aslında 44 tane acılı sosisliyi 19 dakikada yedi" dedi.

Daha sonra 6 tane daha sosisli sandviç hazırladıklarını belirten Paavo, 3 dakika içinde Schuyler'in bunları da hızlıca yediğini belirtti.

Schuyler, 2012'den beri katıldığı hızlı yemek yeme yarışmalarıyla ünlü oldu. 2013'teyse bu tür etkinliklerde yarışanların yer aldığı All Pro Eating adlı organizasyona katıldı.

Bir önceki rekorun sahibi Tim Janus, 43 tane sosisli yemiş, bir tanesini de yarım bırakmıştı. Janus'un bunları ne kadar sürede yediğine dair bir bilgi paylaşılmadı.

Schuyler, sosislileri yedikten sonra Vanaman'la konuşarak "Başka bir zaman yine gelip yeniden yapabilir miyim?" diye sordu. Vanaman ise "Tabii ki, istediğin zaman" diye yanıtladı.

Yönetici, Schuyler'in "Arada su içmesem 75 tane yerdim" dediğini aktarırken, garson ise kadının sosislileri yedikten sonra hiçbir şey olmamış gibi rahat şekilde çantasını toplayıp gittiğini belirtti.

Paavo, "Bize canı dondurma çektiği için Dairy Queen'e gideceğini söyledi" dedi.