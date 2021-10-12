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Elon Musk: 40 yıl içinde Mars'ta Tesla fabrikası kurabiliriz

SpaceX ve Tesla CEO’su Elon Musk'ın insanları Mars'a yerleştirmek için bazı iddialı planları var. Dünyanın en zengin insanı, son olarak Kızıl Gezegen'de gelecek 40 yıl içinde otomobil üretmek istediğini açıkladı.

12 Ekim 2021 Salı 12:25
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Elon Musk: 40 yıl içinde Mars'ta Tesla fabrikası kurabiliriz
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Tesla'nın geçen hafta Teksas’ta düzenlenen hissedarlar toplantısında konuşan 50 yaşındaki milyarder iş insanı Elon Musk, 'gezegen dışı fabrika' fikrinin yakın gelecekte  gerçekleşebileceğini söyledi.

"ÖLMEDEN ÖNCE GÖRMEK İSTİYORUM"

Tesla'nın "gezegen dışında" ne zaman araç üreteceğiyle ilgili bir hissedarın sorusuna yanıt olarak Musk, "Yani, Tesla'nın ilk gezegen dışı fabrikasını kurmasına yıllar var. Hayattayken bir tane görsem süper olurdu. Ölmeden önceki  40 yıl içinde kurabilsek bu harika olur” dedi. 

Bununla birlikte, şu anda Tesla'nın Dünya'da dört üretim tesisi var: California, Buffalo, New York (güneş enerjisine odaklanmış) ve Şangay. Biri Berlin, diğeri ise Texas'ta olmak üzere iki tanesi daha inşa etme sürecinde bulunuyor.

BEZOS, ENDÜSTRİNİN UZAYA TAŞINMASINI ÖNERMİŞTİ

Diğer taraftan, endüstriyi uzaya ve Dünya'nın dışına koyma fikri dünyanın zenginleri için yeni bir şey değil. Temmuz ayında uzaya gerçekleştirdiği uçuşun ardından Amazon ve Blue Origin kurucusu Jeff Bezos, Dünya'yı korumak için kirletici endüstrinin uzaya taşınması gerektiğini söyledi.

Bezos, “'Tüm ağır sanayileri alıp uzaya taşımamız gerekiyor. Dünya'yı evrenin mücevheri olarak tutun. Bu güzel gezegende yaşıyoruz, uzaydan gördüğünüzde atmosferin ne kadar ince olduğunu hayal bile edemezsiniz. İçinde yaşıyoruz ve çok büyük görünüyor" demişti.

Atmosferin çok büyük olduğu için insanların ona kötü davrandığını söyleyen Bezos, "Yukarı çıkıp onu gördüğünüzde, onun ne kadar küçük ve ne kadar kırılgan olduğunu görüyorsunuz” ifadelerini kullanmıştı.

MUSK'IN İLK İDDİALI PLANI DEĞİL

Öte yandan, geçen şubat ayında Musk, NASA'nın Kızıl Gezegene astronot göndermeyi düşünmesinden yedi yıl önce, 2026 yılına kadar insanları Mars'a yerleştirmek için iddialı bir plan açıklamıştıı. Bunu yapmak için Musk'ın şirketi SpaceX, insanları ve malzemeleri Ay’a ve Mars'a götürebilecek güçlü Starship roketini (Süper Ağır güçlendirici ile birlikte) inşa ediyor.

Ayrıca Musk, 2050 yılına kadar Mars'ta 1 milyon kadar insanın Kızıl Gezegeni terraform ve yaşanabilir hale getirmek için tartışmalı bir planla 'cam kubbelerde' yaşayabileceğine inandığını söyledi.

UZAYDAKİ İLK TESLA OLMAYACAK

Diğer taraftan, Musk’ın Mars’ta otomobil üretme planı gerçekleşse bile, söz konusu otomobiller uzaydaki ilk Tesla olmayacak.

2018'de Musk, bir Falcon Heavy roketi aracılığıyla kırmızı bir Tesla Roadster (Starman olarak bilinen bir kukla ile birlikte) gönderdi.  WhereisRoadster adlı web sitesine göre şu anda Roadster Dünya'dan yaklaşık 270 milyon km uzakta.

Anahtar Kelimeler:
SpaceXTeslaElon Musk
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