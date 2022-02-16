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Elon Musk 5,7 milyar dolarlık Tesla hissesini bağışladı

Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk'ın geçen yıl, 5,74 milyar dolarlık Tesla hissesini bağışladığı açıklandı. Söz konusu hareket, milyarder iş insanının Birleşmiş Milletler (BM) ile Twitter'da girdiği tartışmanın ardından geldi. BM Gıda Programı, 6 milyar doların dünyadaki açlığı sonlandıracağını öne sürerek zenginlere yardım çağrısında bulunmuştu. Musk eğer ikna olursa Tesla hisselerini bağışlayacağını açıklamıştı.

16 Şubat 2022 Çarşamba 15:40
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Elon Musk 5,7 milyar dolarlık Tesla hissesini bağışladı
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ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) göre Elon Musk, geçen yıl hayır kurumlarına 5,74 milyar dolar değerinde beş milyondan fazla Tesla hissesi bağışladı.

Hisseler, geçen yıl 19 Kasım ile 29 Kasım arasında ismi açıklanmayan bir hayır kurumuna bağışlandı. Bu süreç, Musk'ın bir Twitter gönderisinde 6 milyar doların tam olarak nasıl dünyadaki açlığı bitirebileceğini açıklayabilirse, Birleşmiş Milletler (BM)  Dünya Gıda Programı'na bağış yapacağını söylemesinden kısa bir süre sonrasına denk geliyor.

Bununla birlikte, hisselerin hangi hayır kurumuna bağışlandığı net değil. Dünya Gıda Programı sözcüsü Steve Taravella, herhangi bir bilgiyi ifşa etmeyi reddetti.

Ayrıca bağışlar, Musk'ın 11 milyar dolarlık vergi faturasının maliyetini karşılamak için Tesla’nın 16,5 milyar dolarlık hissesini satmasından kısa bir süre sonra başladı. Vergi uzmanları, hisselerin iyi bir amaç için bağışlanmasının Musk'ın bu vergi yükünü bağışlanan hisselerin değerinin yüzde 50'sine kadar düşürmesine yardımcı olmuş olabileceğini söyledi.

DÜNYADAKİ EN BÜYÜK İKİNCİ BAĞIŞÇI OLDU

Chronicle of Philanthropy'den alınan verilere göre, Musk  geçen yıl Bill Gates ve Melinda French Gates'ten sonra, dünyada en yüksek miktarda para bağışlayan ikinci kişi oldu.

Öte yandan, tahmini olarak 238,6 milyar dolarlık bir servete sahip olan girişimci, Tesla’daki  CEO'luk görevi için nakit maaş almıyor. Kazancı hisse senetlerinden geliyor ve onları belirli bir süre sonra opsiyona sokması gerekiyor. Yaklaşık  22,9 milyon kazanılmış hisse senedi opsiyonu geçen yıl Musk için hisseye dönüştürüldü ve ondan 11 milyar dolarlık vergi faturasını ödemesi  istendi.

BAĞIŞ, VERGİ AVANTAJI SAĞLAYACAK

Politika Araştırmaları Enstitüsü'nden Bob Lord, hayır kurumlarına bağışlanan hisseler sermaye kazancı vergisine tabi olmadığı için Tesla hisselerini bağışlamanın vergi avantajı sağlayacağını açıkladı:

Lord, “California’daki gelirinden vergi indirimi alıp alamayacağına bağlı olarak, 5,7 milyar dolarlık verginin yüzde 40 ila yüzde 50'sini biriktirecek ve hisseyi satarsa ​​ödemek zorunda kalacağı kazanç vergisinden kurtulacaktı” dedi.

Öte yandan, Musk'ın halka açık hayırseverlik jesti şimdiye kadar diğer milyarderleri takip etti ve Amazon’un kurucusu Jeff Bezos’a benzer bir şekilde servetinin yüzde 1'inden daha azını bağışladı.

Buna karşılık, iş dergisi Forbes'a göre Warren Buffett ve George Soros Eylül ayı başına kadar servetinin yüzde 20'den fazlasını hayır kurumlarına dağıttı.

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