Kripto para piyasalarının destekçisi Elon Musk'tan önemli bir açıklama geldi.
Tesla'nın CEO'su Musk artık Bitcoin ödemesiyle otomobil satışı yapılacağını söyledi. Musk, ABD'de başlayan uygulamanın bu yıl içerisinde başka ülkelerde de geçerli olacağını aktardı.
Elon Musk: Artık Bitcoin'le Tesla alabileceksiniz
Elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın CEO'su Elon Musk şirketin bundan sonra otomobil ödemelerinde Bitcoin de kabul edeceğini açıkladı. Musk, Tesla'nın satıştan elde ettiği BTC'leri bozdurmayacağını söyledi.
24 Mart 2021 Çarşamba 10:19
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Kripto para piyasalarının destekçisi Elon Musk'tan önemli bir açıklama geldi.