Elon Musk: Artık Bitcoin'le Tesla alabileceksiniz

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın CEO'su Elon Musk şirketin bundan sonra otomobil ödemelerinde Bitcoin de kabul edeceğini açıkladı. Musk, Tesla'nın satıştan elde ettiği BTC'leri bozdurmayacağını söyledi.