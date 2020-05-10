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Elon Musk: Beş yıl içinde dil öğrenmeye gerek kalmayacak

Tesla CEO’su Elon Musk, üzerinde çalıştığı bir teknoloji sayesinde beş yıl gibi kısa bir süre içinde insanların konuşmaya ve dil bilmeye ihtiyacı olmayacağını açıkladı.

10 Mayıs 2020 Pazar 15:10
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Elon Musk: Beş yıl içinde dil öğrenmeye gerek kalmayacak

Tesla CEO’su ve grişimci Elon Musk, ABD’dek, The Joe Rogan Experience isimli programda sahip olduğu nöroteknoloji firması Neuralink'in çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu.

NTV'de yer alan habere göre, 48 yaşındaki iş insanı, şirketin önümüzdeki yıl içinde ilk kez bir Neuralink cihazını insan beynine bağlayabileceğini umduğunu söyledi. Bunan göre pille çalışan bir çip, kafatasına yerleştirilecek ve beyne elektrotlar gönderebilecek.

“Beyninizdeki herhangi bir yerle arayüz kurulabilir, bu yüzden cihaz görme yeteneğinizi iyileştirebilir” diyen Musk, ilk nesil cihazların beyin yaralanmalarını ve bozukluklarını tedavi etmeye odaklanmasına rağmen, daha sonra bunların çok daha fazlasının gerçekleşebileceğini ekledi:

'Konuşmaya gerek kalmayabilir'

"5 yıl içinde konuşmanıza gerek kalmayabilir. Duygusal nedenlerle bunu hala yapabiliriz. Ancak bu cihazlarla çok hızlı ve daha hassas bir şekilde iletişim kurabilirsiniz. Dile ne olacağından emin değilim. Böyle bir durumda Matrix gibi bir şey olurdu. Farklı bir dilde mi konuşmak istiyorsunuz? Sorun değil, sadece programı indirin.”

40.7 milyar dolar serveti bulunan Musk’ın dikkat çeken açıklaması, Tesla’nın hisse fiyatlarının düşemesinin ardından birkaç saat sonra geldi.  

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