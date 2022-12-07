Elon Musk, 'en zengin insan' unvanını 20 dakikalığına kaybetti

Forbes dergisine göre Tesla’nın ve SpaceX'in patronu Elon Musk, elektrikli otomobil üreticisindeki hissesinin değerinde yaşanan keskin düşüşün ve Twitter’ı satın almak için yaptığı 44 milyar dolarlık yatırımın ardından Çarşamba günü dünyanın en zengin insanı unvanını kısa süreliğine kaybetti.

Dergiye göre lüks tüketim markası Louis Vuitton'ın çatı şirketi LVMH'nin CEO'su Bernard Arnault ve ailesi 185.3 milyar dolarlık servetleriyle kısa süreliğine dünyanın en zengini unvanını alsa da sonrasında tekrar ikinci sıraya yerleştiler.

Multimilyarder girişimci Musk, unvanı Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'tan devralmıştı.