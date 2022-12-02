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Elon Musk'ın 12 ton ağırlığında metal heykeli yapıldı

Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk'ın başının bir keçi gövdesi üzerine yerleştirildiği metal bir heykel yapıldı. Milyarder iş insanın dikkatini çekmek isteyen girşimciler, 10 metre uzunluğundaki ve 12 ton ağırlığındaki heykeli yaptırmak için 600 bin dolardan (yaklaşık 11 milyon lira) fazla para harcadı. Ancak, Musk'ın heykel hakkında hiçbir yorum yapmaması üreticilerinde hayal kırıklığına neden oldu.

02 Aralık 2022 Cuma 19:30
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Elon Musk'ın 12 ton ağırlığında metal heykeli yapıldı



Elon Goat Token adlı kripto para biriminin arkasındaki ABD’li girişimciler, rokete binen bir keçi gövdesi üzerine Elon Musk'ın başının yerleştirdiği bir metal heykel üretti.

Ancak, 10 metre uzunluğunda ve 12 ton ağırlığa sahip heykel için 600 bin dolardan (yaklaşık 11 milyon lira) fazla bir para harcamalarına rağmen yine de milyarder iş insanın dikkatini çekmeyi başaramadılar.

Kendilerini Musk hayranı olarak tanımlayan Ashley Sansalone, Alec Wolvert ve Richie Latimer,heykeli kripto para birimi Elon GOAT Token'ı tanıtmak için ürettiklerini söyledi.

ÜRETİMİ 6 AY SÜRDÜ

Latimer, heykelin Kanadalı heykeltraş Kevin Stone tarafından tasarlandığını ve yapımının yaklaşık 6 ay sürdüğünü açıkladı.

Latimer, "Heykeli Elon Musk'a adadık çünkü o iyi bir noktada kriptoya adım attı ve her şeyi havaya uçurdu. Kripto para birimleri Doge ve Baby Doge'ın başarısının ardından biz de bu işe girmeye karar verdik” diye konuştu.

TESLA GENEL MERKEZİ'NİN BAHÇESİNDE DOLAŞTIRILDI

Diğer taraftan Musk heykeli, üreticilerinin Musk'ın dikkatini çekmeyi amaçlayan ve "Keçi Bayramı"(Goatsgiving) olarak adlandırdığı bir etkinlik sırasında Austin'de Tesla genel merkezinin bahçesinde birkaç gün dolaştırıldı.

MUSK YANIT VERMEDİ

Ancak, Musk, kendisini onurlandırmak için yapılan heykeli resmi olarak kabul etmedi. Telegram'daki Elon GOAT Token topluluğu, Musk'ın  heykeli kabul etmemesi konusundaki hayal kırıklığını dile getirirken, bazı kullanıcılar milyarderin şahsen veya Twitter'da yanıt vermemesinden duyduğu üzüntüyü ifade etti.

Bazı sosyal medya kullanıcıları ise Musk'ın heykeli "kesinlikle kabul ettiğini" çünkü Tesla’nın güvenliğinin heykeli kapı dışarı çıkarmadığını söyledi.

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