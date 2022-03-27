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Elon Musk, "İnsanların uzun süre yaşamasını sağlamaya çalışmamız gerektiğini düşünmüyorum"

Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, sevgilisi olup olmadığı yönündeki soruya yanıt verdi

27 Mart 2022 Pazar 13:24
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Elon Musk, "İnsanların uzun süre yaşamasını sağlamaya çalışmamız gerektiğini düşünmüyorum"
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Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, sevgilisi olup olmadığı yönündeki soruya yanıt verdi. Pop yıldızı Grimes'tan ayrıldığından beri yalnız olduğunu ve hayatında sadece köpeğine sahip olduğunu belirten Musk, "Starship üzerinde çalışıyorsam ve küçük evimde tek başıma kalıyorsam, özellikle de köpeğim yanımda değilse, o zaman kendimi oldukça yalnız hissediyorum çünkü küçük bir evde tek başımayım" dedi.

Grimes ile çocuk sahibi olduktan sonra ayrılık kararı alan Elon Musk, Business Insider CEO'su Mathias Döpfner'e, özel hayatıyla ilgili açıklamalarda bulundu. 50 yaşındaki milyarder Musk, "Yalnız olduğum zamanlar oluyor. Eminim herkesin yalnız olduğu zamanlar vardır. Starship üzerinde çalışıyorsam ve küçük evimde tek başıma kalıyorsam, özellikle de köpeğim yanımda değilse, o zaman kendimi oldukça yalnız hissediyorum çünkü küçük bir evde tek başımayım" dedi.

"İNSANLARIN UZUN SÜRE YAŞAMASINI SAĞLAMAMIZ GEREKMİYOR"

Pop yıldızı Grimes'tan ayrıldığından beri yalnız olduğunu itiraf eden 50 yaşındaki Musk'a, bir röportajda neden uzun ömür veya insanların doğal yaşam sürelerini uzatma konusunda tutkulu olmadığı da soruldu. Musk, "İnsanların gerçekten uzun süre yaşamasını sağlamaya çalışmamız gerektiğini düşünmüyorum" dedi.

"ÖLMEZLERSE ESKİ FİKİRLERE TAKILIP KALIRIZ"

Tesla CEO'su sözlerine şu şekilde devam etti: "Yani ölmezlerse eski fikirlere takılıp kalırız ve toplum ilerleyemez. Bir demokrasinin işlemesi için, liderlerin nüfusun büyük kısmıyla makul bir şekilde temas halinde olmaları gerekir. Ve eğer çok genç ya da çok yaşlıysanız, bir bağ kurabileceğinizi söyleyemezsiniz."

"ÖLMEKTEN KORKMUYORUM, RAHATLAMA OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Musk ayrıca, çoğu insan için yaşam süresinin 10-20 yıl arasında olması gerektiğini de söyledi ve kendi ölümlülüğü hakkında şaşırtıcı bir açıklama yaptı: "Kesinlikle sağlığımı daha uzun bir süre korumak isterim. Ama ölmekten korkmuyorum. Bir rahatlama olacağını düşünüyorum."

Son Güncelleme: 27.03.2022 13:33
Anahtar Kelimeler:
Tesla Ve SpaceX CEOsu Elon MuskMusk
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