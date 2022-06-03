Künye
Kıbrıs 30
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
6 Yıl Sonra Tutuklandı
6 Yıl Sonra Tutuklandı
Ölümlü kazada mahkemeden yeni gelişme!
Ölümlü kazada mahkemeden yeni gelişme!
Kuyumcuyu kurşunladı; tutuksuz yargılanacak
Kuyumcuyu kurşunladı; tutuksuz yargılanacak
Uyuşturucudan tutuklandılar!
Uyuşturucudan tutuklandılar!
Ölümlü kazada araç sürücüsü mahkemeye çıkartıldı
Ölümlü kazada araç sürücüsü mahkemeye...

Elon Musk işe alımları durdurdu ve yüzde 10 ufalma kararı aldı

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk, otomobil şirketi Tesla'da işe alımları durdurduğunu ve yüzde 10 ufalma kararı aldığını açıkladı. Reuters tarafından ulaşılan e-postada, Musk yöneticilerine ekonomi hakkında “süper kötü bir hissi” olduğunu söyledi.

03 Haziran 2022 Cuma 16:26
28 Okunma
Elon Musk işe alımları durdurdu ve yüzde 10 ufalma kararı aldı

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk, ekonomi hakkında "süper kötü bir hissi" olduğunu ve elektrikli otomobil üreticisindeki işlerin yaklaşık yüzde 10'unu kesmesi gerektiğini söyledi.

Reuters’ın ulaştığı e-postada Musk, Tesla’daki yöneticilerine “Dünya çapındaki tüm işe alımları duraklat” başlığıyla bir yazı yazdı.

2021 sonu verilerine göre, Tesla’nın şirkette ve yan kuruluşlarında yaklaşık 100 bin personeli bulunuyor.

Reuters raporunun ardından Tesla hisseleri Cuma günü ABD piyasa öncesi ticaretinde yaklaşık yüzde 3 düşerken, Frankfurt borsasında işlem gören hisseler yüzde 3,6 düştü.

Musk, son haftalarda bir resesyon riski konusunda uyarmıştı, ancak işe alımların dondurulması ve personel kesintileri talimatı veren e-postası, bir otomobil üreticisinin başkanından gelen, türünün en doğrudan ve yüksek profilli mesajı olarak dikkat çekti.

Musk’ın ifadelerinin sonrasında Hollanda bankası ING'nin küresel makroekonomik araştırma başkanı Carsten Brzeski, "Musk'un kötü hissi birçok insan tarafından paylaşılıyor" dedi.

Brzeski, “Küresel resesyondan bahsetmiyoruz. Yıl sonuna doğru küresel ekonomide bir soğuma bekliyoruz. ABD soğuyacak, Çin ve Avrupa toparlanmayacak" diye konuştu.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Aynı anda uyuyan iki pilot için karar!
Aynı anda uyuyan iki pilot için karar!
Her öğünde erişte hazırlayan karısından boşandı
Her öğünde erişte hazırlayan karısından boşandı
Uzmanlar 'maymun çiçeği' virüsünün dünyada salgına yol açmasını beklemiyor
Uzmanlar 'maymun çiçeği' virüsünün dünyada salgına yol açmasını beklemiyor










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim