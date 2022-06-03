Elon Musk işe alımları durdurdu ve yüzde 10 ufalma kararı aldı

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk, ekonomi hakkında "süper kötü bir hissi" olduğunu ve elektrikli otomobil üreticisindeki işlerin yaklaşık yüzde 10'unu kesmesi gerektiğini söyledi.

Reuters’ın ulaştığı e-postada Musk, Tesla’daki yöneticilerine “Dünya çapındaki tüm işe alımları duraklat” başlığıyla bir yazı yazdı.

2021 sonu verilerine göre, Tesla’nın şirkette ve yan kuruluşlarında yaklaşık 100 bin personeli bulunuyor.

Reuters raporunun ardından Tesla hisseleri Cuma günü ABD piyasa öncesi ticaretinde yaklaşık yüzde 3 düşerken, Frankfurt borsasında işlem gören hisseler yüzde 3,6 düştü.

Musk, son haftalarda bir resesyon riski konusunda uyarmıştı, ancak işe alımların dondurulması ve personel kesintileri talimatı veren e-postası, bir otomobil üreticisinin başkanından gelen, türünün en doğrudan ve yüksek profilli mesajı olarak dikkat çekti.

Musk’ın ifadelerinin sonrasında Hollanda bankası ING'nin küresel makroekonomik araştırma başkanı Carsten Brzeski, "Musk'un kötü hissi birçok insan tarafından paylaşılıyor" dedi.

Brzeski, “Küresel resesyondan bahsetmiyoruz. Yıl sonuna doğru küresel ekonomide bir soğuma bekliyoruz. ABD soğuyacak, Çin ve Avrupa toparlanmayacak" diye konuştu.