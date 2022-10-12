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Elon Musk kendi parfümünü çıkardı

Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk güzellik sektörüne adım atıyor. Kendi parfümünü piyasaya süreceğini duyuran Musk, markasının adını 'Burnt Hair' (Yanık Saç) olarak açıkladı.

12 Ekim 2022 Çarşamba 22:23
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Elon Musk kendi parfümünü çıkardı



Dünyanın en zengin iş insanı Elon Muskotomotiv ve teknoloji sektörlerindeki liderliğini yeni bir sektöre taşıyor; Güzellik.

Dahi milyarder, The Boring Company şirketi aracılığıyla parfüm piyasaya süreceğini duyurdu.

'Burnt Hair' (Yanmış Saç) taşıyan parfümünün ilk görselini sosyal medya hesabından paylaşan Musk, Twitter biyografisini “parfüm satıcısı” (Perfume Salesman) olarak güncelledi.

"BU İŞE GİRMEM KAÇINILMAZDI"

Parfümünü "dünyanın en iyi kokusu" olarak lanse eden Musk, “Benim gibi bir ismin koku işine girmesi kaçınılmazdı. Neden bu kadar uzun süre savaştım ki?”  ifadelerini kullandı.

SLOGANI: AYKIRI ARZUNUN ÖZÜ

Kırmızı şişede satışa çıkan parfümün sloganı ise “aykırı arzunun özü” oldu.

Web sitesinde ise "Tıpkı yemek masasında bir mumun üzerine eğilmek gibi, ancak çok çalışmadan" ve "Kalabalığın içinde öne çıkın! Havaalanında yürürken fark edilin" gibi ifadeler yer alıyor.

Dün satışa çıkan parfümün fiyatı 100 dolar olarak açıklandı. Musk’ın açıklamalarına göre ödeme kripto dahil farklı şekillerde yapılabiliyor. 

Satış rakamlarını Twitter'dan paylaşan Musk, parfüm satış rakamlarının 10.000'e ulaştığını açıkladı.

Anahtar Kelimeler:
Elon MuskTesla Ve SpaceX
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