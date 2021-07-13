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Elon Musk, 'patronluktan hoşlanmadığını' açıkladı

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Tesla CEO'su Elon Musk, 'patronluktan hoşlanmadığını' açıkladı ve "Bundan nefret ediyorum ve zamanımı tasarım ve mühendislik üzerine harcamayı tercih ederim" dedi.

13 Temmuz 2021 Salı 12:38
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Elon Musk, 'patronluktan hoşlanmadığını' açıkladı

Tesla kurucusu Elon Musk, bir güneş paneli firması satın almak için 2.6 milyar dolarlık bir anlaşma için şirketin yönetim kurulu üyelerine baskı yapmakla suçlandığı davada ifade verdi. 

Hissedarların, paranın SolarCity'yi satın almak için boşa harcandığını iddia ettiği davada, Musk'ın kuzenleri tarafından kurulan şirkette de yüzde 22 hisseye sahip olduğu belirlendi.

Musk, mahkemeye yaptığı açıklamada kendisini "Hisse senedine karşılık bir işlem olduğu ve her ikisinin de neredeyse aynı yüzdesine sahip olduğum için hiçbir finansal kazanç olmadı" ifadeleriyle savundu.

Anlaşmanın yeşil güç kaynaklarına sahip uygun fiyatlı araçlar yaratmak için bir 'ana planın' parçası olduğunu iddia eden Musk ayrıca, çalışanlara baskı yaptığını da reddetti. 

BBC'nin haberine göre, Musk aleyhine dava açan hissedarlar da, mahkemeden Tesla'ya 2.6 milyar doların tamamını geri ödemesini talebinde bulundu. Kabul edildiği takdirde bu, bir bireye karşı verilmiş en büyük yargılardan biri olacaktır.

Duruşmanın yaklaşık iki hafta sürmesi bekleniyor. Hissedarların avukatı Randall Baron, Musk'ı Delaware Chancery Court'ta görülen davanın 'bir eziyet olacağı' konusunda uyardı.

Musk ise, "Klasöründen anlayabiliyorum" yanıtını verdi.

Musk ayrıca, mahkemede 'patronluktan hoşlanmadığını' ve zamanını mühendislikle tasarım işlerine ayırmak istediğini söyledi.

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Elon Musk
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